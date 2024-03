Un mix di sensualità ed ironia nel nuovo singolo di Michele Bravi feat. Carla Bruni: è in radio dal 22 marzo Malumore Francese, il terzo brano estratto dall’album di prossima pubblicazione del cantante.

Michele Bravi torna con nuova musica e lo fa con un duetto speciale che anticipa la pubblicazione del nuovo disco di inediti atteso per il mese di aprile. Si intitola “tu cosa vedi quando chiudi gli occhi” e sarà nei negozi e negli store digitali il 12 aprile.



Il progetto è anticipato adesso dal singolo Malumore Francese, un duetto travolgente su una musica uptempo malinconica in un mix ironico e sensuale.



“malumore Francese feat. Carla Bruni è una canzone che evoca sentimenti intensi di desiderio e malinconia. Non mancano versi in francese, sussurrati dalla voce di Carla Bruni per sottolineare il desiderio di un amore eterno che può durare solo un istante.

«Je veux un amour éternel qui dure aussi longtemps qu’un au revoir, adieu

Poi sparire dentro un’amnesia».

La cover del singolo è realizzata da Antonio Marras che ha disegnato la copertina.



A maggio Michele Bravi sarà a teatro per due speciali anteprime: il 12 maggio al Teatro Dal Verme di Milano e il 26 maggio all’Auditorium Parco della Musica (Sala Sinopoli) di Roma. I biglietti sono disponibili in tutti i punti vendita autorizzati.

Testo Malumore Francese

Je veux un amour éternel qui dure aussi

Longtemps qu’un au revoir, adieu

Je veux un amour éternel seulement pour un instant

[Strofa 1: Michele Bravi, Michele Bravi & Carla Bruni]

Maledettamente me ne andrò da te

Maledetta la mia mente che io non so

Non so evitare nemmeno il tuo odore stasera

Dimmi se posso avere di più dalla tua bocca erotica

E ti spiego perché ho bisogno di te

Come quando a parlare c’еra solo il corpo sporcato dai sensi

Voglio solo un addio che profumi di te

[Pre-Ritornello: Michele Bravi & Carla Bruni, Michele Bravi]

Malumorе Francese, dimmi cosa non va

Se la malinconia è mia, ma la colpa è tua

Sono notti francesi, ménage à trois

Che la luna è mia, mia, tua, tua, sua

Poi sparire dentro un’amnesia

[Ritornello: Carla Bruni, Michele Bravi]

(Je veux un amour éternel qui dure aussi)

(Longtemps qu’un au revoir, adieu)

Poi sparire dentro un’amnesia

(Je veux un amour éternel qui dure aussi)

(Longtemps qu’un au revoir, adieu)

Poi sparire dentro un’amnesia

E fare sempre l’amore per ore, per ore, per ore

Le strade più vuote se

Se in fondo tu non ricorderai

Il fumo, la pelle le notti con me, con me

Che poi, alla fine, non rimane niente, no, no

Che poi, alla fine, mi rimane

[Pre-Ritornello: Michele Bravi]

Malumore Francese, dimmi cosa non va

Se la malinconia è mia, ma la colpa è tua

Sono notti francesi, ménage à trois

Che la luna è mia, mia, tua, tua, sua

Poi sparire dentro un’amnesia

[Ritornello: Carla Bruni, Michele Bravi]

(Je veux un amour éternel qui dure aussi)

(Longtemps qu’un au revoir, adieu)

Poi sparire dentro un’amnesia

(Je veux un amour éternel qui dure aussi)

(Longtemps qu’un au revoir, adieu)

Poi sparire dentro un’amnesia

[Bridge: Michele Bravi]

E se mi consoci appena

Nudo sopra la tua schiena

Come un canto di sirena

Dimmelo tu che vorresti restare con me