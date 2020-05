La giuria di Amici Speciali con l’etoile Eleonora Abbagnato

La giuria di Amici Speciali è stata svelata. Il nuovo format di Maria De Filippi convoca al tavolo dei giudici anche l’etoile Eleonora Abbagnato, le cui competenze gioveranno in modo particolare alla categoria danza, ma bisogna aspettarsi anche qualche scontro con la docente di ballo Alessandra Celentano.

Quattro saranno i componenti della giuria di Amici Speciali, due donne e due uomini.

Oltre ad Eleonora Abbagnato è confermata la presenza dell’attrice Sabrina Ferilli per le quote rosa. Sul fronte degli uomini, invece, vedremo il conduttore televisivo Gerry Scotti – attualmente impegnato a Striscia La Notizia con Michelle Hunziker – e il comico Giorgio Panariello, che presumibilmente potrebbe realizzare anche qualche intervento comico nel corso delle puntate.

Amici Speciali con Tim insieme per l’Italia andrà in onda da venerdì 15 maggio in prima serata su Canale 5. In sfida 12 talenti: 7 concorrenti per il canto e 5 concorrenti per il ballo.

I 5 ballerini di Amici Speciali sono Gabriele Esposito, Andreas Muller, Umberto Gaudino, Javier Rojas e Alessio Gaudino. I 7 cantanti del programma saranno invece The Kolors, Irama, Michele Bravi, Alberto Urso, Giordana Angi, Gaia Gozzi e Random.

Amici Speciali ha svelato anche la presenza di tre dei maggiori network che prenderanno parte alle 4 puntate condotte da Maria De Filippi. Si tratta di Anna Pettinelli per RDS, già docente della scorsa edizione di Amici; Daniela Cappelletti di Radio Italia; Federica Gentile di RTL 102.5.

Amici Speciali andrà in onda per 4 settimane consecutive senza pubblico, in ottemperanza alle normative vigenti in tema di sicurezza sanitaria. Sarà rispettata la distanza minima tra i concorrenti, la giuria e lo staff del programma attraverso l’utilizzo dei dispositivi di sicurezza più indicati.

Le 4 puntate di Amici Speciali saranno trasmesse venerdì 15 maggio, venerdì 22 maggio, venerdì 29 maggio e venerdì 5 giugno 2020 con la direzione artistica di Giuliano Peparini, confermato da Maria De Filippi anche alla guida artistica del nuovo format dopo l’ottimo esito delle diverse edizioni di Amici.