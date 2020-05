La serie tv La Cattedrale del Mare finalmente in onda su Canale5, quando vedremo i primi episodi?

La serie tv La Cattedrale del Mare finalmente in onda? Non sembra vero ma questa volta c’è una data ufficiale con tanto di trama dei primi due episodi e questo non fa altro che rassicurare tutti coloro che attendevano la messa in onda ma anche il pubblico di Canale5 ormai stufo di vedere lo stesso promo in onda ormai da mesi. Il momento topico è arrivato e la data da segnare in agenda è quella del 19 maggio, al martedì sera.

Questa è la serata scelta per il debutto de La Cattedrale del Mare, la serie Netflix che sbarcherà su Canale5 due anni dopo il suo primo passaggio sulla piattaforma streaming. Ad andare in onda saranno i primi due episodi della prima stagione che ci permetteranno così di conoscere l’incipit della storia e i suoi personaggi. In particolare, il pubblico si ritroverà nel 1319, quando il servo Bernat scappa con il figlioletto Arnau e si rifugia dalla sorella a Barcellona. Qui, 10 anni dopo, il ragazzo è accusato di una tragedia. Le cose per i due cambiano in fretta e subito dopo, un nuovo matrimonio porta Bernat e Arnau a cambiare casa e lavoro, mentre a Joan viene offerta l’opportunità di studiare.

Ecco il video promo della serie tv La Cattedrale del Mare:

Basata sull’omonimo romanzo di Ildefonso Falcones, la serie che narra le epiche gesta di un servo della gleba determinato ad emanciparsi nella Barcellona del XIV secolo, ci terrà compagnia per un totale di otto episodi e, quindi, salvo cambiamenti dovuti agli ascolti, andrà in onda per ben quattro settimane accompagnandoci fino a metà giugno. Prodotta da Atresmedia con Diagonal TV, TV3, Endemol Shine Iberia e Netflix, la serie è andata in onda nel 2018 in Spagna con buoni ascolti scemati con il passare degli episodi, un po’ poco dopo una lunga gestazione durata cinque anni e una complessa produzione ad altissimo budget, costata oltre 10 milioni di euro.

Quale sarà la reazione del pubblico di Canale5 dopo tutto questo tempo? Al momento l’interesse sembra ancora alto nonostante gli innumerevoli slittamenti, il resto lo scopriremo quando andrà in onda da martedì prossimo.