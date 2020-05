Migliorano subito i video con Huawei P40 Lite con l’aggiornamento del 10 maggio

Stanno arrivando le prime segnalazioni a proposito di un aggiornamento da non trascurare per gli utenti che dispongono di un Huawei P40 Lite. Ovviamente la questione riguarda anche coloro che si apprestano ad acquistare lo smartphone Android da poco lanciato sul mercato, che in queste settimane ha fatto parlare di sé soprattutto per le prime offerte concepite da Amazon. Come del resto avrete notato pochi giorni fa con un nostro approfondimento in merito.

Nuova patch dal 10 maggio per Huawei P40 Lite

Nel dettaglio, secondo quanto riportato da una fonte come Huawei Central, da oggi 10 maggio possiamo concentrarci su un nuovo aggiornamento per il dispositivo che apporta miglioramenti alla sua funzione di riproduzione video e altro ancora. Si parla a tal proposito di una generica e migliore stabilità del sistema. Questo pacchetto software, è bene ricordarlo, installa anche la patch di sicurezza di aprile, ragion per cui i possessori di un Huawei P40 Lite a stretto giro dovrebbero ricevere anche il firmware di questo mese in aggiunta.

In un contesto simile, è opportuno far presente a tutti che l’upgrade di aprile includa la patch di Google che a conti fatti apporta correzioni per 5 vulnerabilità critiche, mentre 12 hanno priorità elevata ed una media. Per questo motivo, consiglio a tutti gli utenti che in queste settimane hanno deciso di acquistare un Huawei P40 Lite di procedere nel più breve tempo possibile con il download del pacchetto software. A breve, anche in Italia dovremmo riscontrare la disponibilità del firmware via OTA.

Avrete modo di riconoscere l’aggiornamento descritto oggi 10 maggio grazie all’etichetta numerica della versione 10.0.1.167, con una dimensione del pacchetto software pari a 389 MB. Fateci sapere se avete già avuto la possibilità di provare l’upgrade in questi giorni, in modo da comprendere meglio come stiano cambiano le cose per il tanto apprezzato Huawei P40 Lite.