Big Little Lies per festeggiare la Festa della Mamma su Sky: le ragazze di Monterey tornano per una terza stagione?

Cosa c’è di meglio di rivedere gli episodi di Big Little Lies in occasione della Festa della Mamma? Sky ha deciso di regalare alle sue abbonate una passeggiata lungo il viale dei ricordi e non solo delle storie delle ragazze di Monterey ma anche tra assembramenti vari, aperitivi e feste chic dove hanno vissuto alcuni dei passaggi cult della serie cult. In attesa che questa quarantena finisca per riappropriarvi dei nostri spazi e sognare una rimpatriata tra amiche, le cinque di Monterey, protagoniste di Big Little Lies, torneranno in onda su Sky Confidential a partire da oggi, 9 maggio, alle 21.15.

La rete studiata ad hoc per una maratona di serie tv dedicata alle donne, da oggi, e fino a giovedì prossimo, ospiterà le prime due stagioni di Big Little Lies riportando sullo schermo Madeline (Reese Witherspoon), mamma part time con una figlia adolescente e la piccola Chloe alle prese con il marito un po’ troppo piatto e un ex marito movimentato; Renata (Laura Dern) donna in carriera che farebbe di tutto per la piccola Amabella ma che finisce per perdere tutto per colpa del marito e dei suoi intrighi finanziari; Janes (Shaileene Woodley), mamma single in fuga da un terribile segreto, e la ribelle Bonnie (Zoe Kravitz), moglie dell’ex marito di Madeline. A tenerle insieme c’è Celeste Wright (Nicole Kidman) le cui vicende familiari travolgeranno le altre donne.

Sono stati anni intensi quelli insieme a Big Little Lies che ha portato a casa un notevole successo (tanto da mettere insieme anche una seconda stagione, inizialmente non prevista), 8 Emmy e 4 Golden Globe mettendo al centro temi delicati come la violenza domestica e gli abusi.

La seconda stagione è ripartita grazie al sì di una guest star di tutto rispetto, Meryl Streep, che nella serie ha vestito i panni della terribile suocera del personaggio di Nicole Kidman mettendone in subbuglio la già tormentata esistenza. La prima stagione è stata firmata da Jean Marc Vallée mentre la seconda da Andrea Arnold, anelli di congiunzione sono stati lo sceneggiatore David E. Kelley e la scrittrice Liane Moriarty.

I fan di Big Little Lies potranno festeggiare la Festa della Mamma con questa maratona sui generis sognando ancora la possibilità che una terza stagione sia all’orizzonte. La stessa Nicole Kidman, produttrice esecutiva della serie, aveva lasciata aperta una possibilità mesi fa dicendo che la squadra era “alla ricerca della storia giusta” per nuovi episodi. A questo indizio si è aggiunta una diretta Instagram in cui Reese Witherspoon e Laura Dern hanno cominciato a riflettere su nuovi personaggi che possano dare una sterzata alla serie partendo da Jennifer Lopez e/o Ice Cube.