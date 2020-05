Annullati i concerti di Paul McCartney in Italia: il Freshen Up Tour è cancellato

Sono stati annullati i concerti di Paul McCartney in Italia e quelli programmati nel resto d’Europa. L’annuncio è giunto oggi attraverso i canali ufficiali dell’artista e dell’agenzia di concerti che si occupa di organizzare i live italiani di Paul McCartney.

Era ormai ovvio che i due live attesi a Napoli e a Lucca a giugno non si sarebbero tenuti a causa dell’emergenza Covid-19 che ha reso impossibile lo svolgimento dei concerti sia in primavera che in estate. Solo oggi però è giunta la comunicazione ufficiale per quel che riguarda il Freshen Up Tour di Paul McCartney che avrebbe dovuto avere inizio dalla Francia il prossimo 23 maggio.

Il 10 giugno l’artista si sarebbe dovuto esibire in Piazza del Plebiscito a Napoli e il 13 giugno alle Mura Storiche di Lucca. Entrambi i concerti sono stati annullati e al momento non si parla di date di recupero.

L’entourage dell’artista ha spiegato sul sito ufficiale di essere rammaricato per l’accaduto e di non poter procedere alla riprogrammazione dei concerti a causa dei numerosi impegni di Paul McCartney che non consentono, per ora, di stilare un nuovo calendario.

“We were looking forward to seeing you all this summer for what we know would have been much fun. The band and I are so sorry we can’t be with you, but these are unprecedented times and the wellbeing and safety of everyone is the priority. I hope you are all keeping well as we look forward to the brighter times ahead. We will rock again. Love Paul”.