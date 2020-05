Ancora problemi CoD Warzone e Modern Warfare oggi 5 maggio: il Battle Pass è inattivo

Con Call of Duty Modern Warfare prima, e CoD Warzone poi, Activision è finalmente riuscita a riportare in auge il nome del suo celebre franchise di sparatutto in prima persona. Dopo le ultime evoluzioni non troppo gradite dal pubblico, il colosso americano del gaming ha infatti deciso di ritornare ad una guerra contemporanea, che va ad esprimersi in un soft reboot dotato di una campagna single player intensa e dal taglio cinematografico, affiancata da un multiplayer più realistico e tattico. Solo successivamente all’uscita dello shooter confezionato da Infinity Ward, i ragazzi di Raven Software hanno poi dato in pasto alla community di appassionati un Battle Royale gratuito da scaricare su PC, PlayStation 4 e Xbox One. E i cui campi di battaglia rimandano naturalmente alle mappe più amate dell’intero brand sparacchino.

Offerta Call of Duty: Modern Warfare - Amazon Edition - PlayStation 4 Call of Duty: Modern Warfare offre ai fan una storia avvincente,...

Nella drammatica e viscerale campagna per giocatore singolo, la posta...

E se è vero che CoD Warzone si è subito imposto come uno dei videogame in multiplayer più giocati dell’ultimo periodo, è altrettanto vero che maggio si è dimostrato fino ad ora un mese piuttosto ostico per la grande community di Call of Duty. Il motivo è da ricercarsi nei tanti problemi tra server e log-in riscontrati dagli utenti. Alcuni sono stati prontamente risolti dai tecnici di Activision – per quanto siano ancora molti i gamer a lamentare ancora delle criticità piuttosto importanti -, mentre altri sono in via di risoluzione.

We’re currently working on a fix for the Battle Pass appearing inactive for some players. Battle Pass progression and rewards are still working as intended. We’ll provide another update once we’ve resolved the issue. — Activision Support (@ATVIAssist) May 4, 2020

Tra questi, come ben visibile nel tweet presente poco più in alto in questo stesso articolo, c’è pure uno strano malfunzionamento del Battle Pass. Al momento, per tanti giocatori il Pass della Battaglia di CoD Warzone e di CoD Modern Warfare risulta inattivo. L’errore è dunque noto al servizio di supporto dei due titoli, e a breve dovrebbe essere pubblicato un fix risolutivo da scaricare su PC e console. Anche a voi succede la stessa cosa? Oppure state ancora aspettando che i server tornino completamente stabili per rimettervi a sparare negli ultimi Call of Duty?