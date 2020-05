Torna di prepotenza su Amazon l’offerta per iPhone 11 128 GB oggi 2 maggio

Occorre prendere in considerazione una nuova offerta Amazon a partire da oggi 2 maggio, se pensiamo al fatto che lo store ci propone nuovamente il cosiddetto iPhone 11 da 128 GB ad un prezzo interessante rispetto alle medie del web. Dopo aver analizzato poco più di una settimana fa sul nostro sito la proposta dello store per il fratello maggiore, vale a dire il tanto apprezzato iPhone 11 Pro Max, questo sabato possiamo fare dunque un piccolo passo indietro.

Il report sul nuovo prezzo per iPhone 11 da 128 GB su Amazon ad inizio maggio

Senza girarci troppo intorno, vi dico che il nuovo prezzo per iPhone 11 da 128 GB sia pari a 819 euro, almeno per quanto riguarda determinate varianti cromatiche che trovate all’interno della pagina linkata nel box qui di seguito. Le versioni di colore bianco e nero dovrebbero costare qualcosina in più, ma consiglio a coloro che le stanno monitorando di tenere gli occhi aperti. Nel giro di pochi minuti, infatti, anche quei prezzi potrebbero subire un calo come avviene spesso e volentieri all’interno di questo market.

Facendo un giro in rete, si scopre che alcuni rivenditori siano scesi anche sotto questi prezzi con il proprio iPhone 11 da 128 GB, ma è chiaro che Amazon possa contare su un tale livello di fidelizzazione del pubblico che offerte simili siano in grado di fare potenzialmente la differenza. Staremo a vedere in questo frangente quale sarà la reazione del pubblico e se per il melafonino che è stato lanciato sul mercato nel 2019 ci sarà o meno una spinta ulteriore per le vendite.

E voi che ne pensate? L’offerta Amazon emersa oggi 2 maggio per gli utenti che da tempo seguono con interesse le vicende dell’iPhone 11 da 128 GB merita la vostra attenzione? Fatecelo sapere con un commento qui di seguito, in attesa di ulteriori proposte succulente.