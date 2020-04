Pesante sottocosto per iPhone 11 Pro Max: offerta Amazon il 24 aprile

Non sono pochi gli utenti che seguono il marchio Apple e che puntano sempre al massimo, al punto da concentrarsi su una serie di promozioni relative all’iPhone 11 Pro Max. Dopo aver analizzato alcune opportunità relative al fratello minore, come avete notato pochi giorni fa sulle nostre pagine, oggi 24 aprile possiamo analizzare il modello di questa famiglia che dispone del comparto hardware più significativo. Vediamo dunque come stanno evolvendo le cose per questo prodotto sul fronte prezzo.

La nuovissima offerta Amazon per iPhone 11 Pro Max

Effettivamente, ci sono buone notizie per gli utenti che stanno valutando la possibilità di acquistare un iPhone 11 Pro Max. Arrivato sul mercato pochi mesi fa con un prezzo di listino appena inferiore a 1.300 euro, questo venerdì coloro che seguono con interesse le sue vicende potranno valutare con grande attenzione le nuove proposte di Amazon. Il motivo? Da alcuni minuti a questa parte c’è una versione specifica del prodotto che risulta acquistabile a 999 euro.

Offerta Apple iPhone 11 Pro Max (64GB) - Oro Resistente alla polvere e all’acqua (4 metri fino a 30 minuti, IP68)

Sistema a tripla fotocamera da 12MP (ultra-grandangolo, grandangolo e...

Per chi non lo avesse capito, sto parlando della versione che presenta il taglio minimo di memoria interna, vale a dire 64GB. Al netto di questa precisazione doverosa, va comunque evidenziato che dal momento del suo esordio ufficiale sul mercato, non avevamo mai riscontrato il superamento della soglia di 1.000 euro per quanto riguarda il prezzo di iPhone 11 Pro Max. Per questo motivo, procedere oggi tramite la proposta di Amazon potrebbe rappresentare una grossa opportunità per il pubblico.

Fate dunque attenzione alle novità di queste ore, anche perché la disponibilità di iPhone 11 Max Pro potrebbe essere molto limitata considerando il prezzo che ha raggiunto limiti fino a questo momento sconosciuti. Che ve ne pare di questa nuova promozione? Fateci sapere, in modo da inquadrare al meglio la situazione sul melafonino a fine aprile.