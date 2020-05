CoD Modern Warfare e Warzone: Twitch Drops gratis della Stagione 3, come ottenerli

CoD Modern Warfare e la Battaglia Reale gratuita Warzone rappresentano le ultime due grandi esperienze messe sul piatto da Activision per tutti i fan della serie FPS Call of Duty. Il primo titolo rappresenta di fatto un soft reboot per la sottosaga realizzata da Infinity Ward, ed ha saputo convincere critica e pubblico grazie ad una Campagna per singolo giocatore intensa e altamente contemporanea, così come per via del suo multiplayer dal passo più realistico e tattico. Il secondo, come già dicevamo, si propone come un free-to-play da scaricare senza costi su PC, PlayStation 4 e Xbox One, e riprende le meccaniche tipiche dei Battle Royale per reinterpretarle a modo suo ad uso e consumo di tutti gli appassionati e i curiosi.

E se è vero che solo di recente è partita in via ufficiale la Stagione 3 per entrambe le produzioni, come in passato il colosso americano permette agli utenti di ricevere vari Twitch Drops di CoD Modern Warfare e CoD Warzone per una manciata di giorni, con cui mettere le mani su oggetti unici per personalizzare il proprio personaggio o il proprio profilo giocatore. Per abilitare il vostro profilo Twitch a ricevere gratis queste ricompense, dovrete prima di tutto collegarlo all’account di Call of Duty. Nulla di più semplice: fiondatevi sul sito ufficiale dello sparatutto a questo indirizzo, effettuate il log-in ed entrate nella sezione “account collegati” dove dovrete cliccare sull’icona di Twitch e poi loggarvi anche sulla piattaforma streaming.

Offerta Call of Duty: Modern Warfare - Amazon Edition - PlayStation 4 Call of Duty: Modern Warfare offre ai fan una storia avvincente,...

Nella drammatica e viscerale campagna per giocatore singolo, la posta...

Fatto questo, guardate una diretta Twitch dei due giochi con il tag “Drop attivi” o in alternativa la seguente dicitura poco sotto al titolo: “Drop abilitati! Guarda per avere la possibilità di guadagnare ricompense. Puoi ottenere una sola ricompensa per streaming”. Nello specifico, i nuovi Twitch Drops di CoD Modern Warfare e di Warzone sono il Biglietto da visita Swing into Action – guardando 1 ora di streaming -, l’Emblema Skull Trooper – guardando 2 ore di streaming – e l’Orologio Crimson Standard – guardando 3 ore di streaming.