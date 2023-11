Nome: Andrea

Cognome: Hakimi

Anno di nascita: 1993

Città: Livorno

Piattaforme: YouTube, Twitch

Categoria: Streamer

Chi è Homyatol

Homyatol, nome d’arte di Andrea Hakimi, è uno youtuber e streamer noto per i suoi video comici, le trollate e le interviste a personaggi famosi sui social. Nato a Livorno nel 1993, Homyatol ha origini iraniane e la passione per il calcio e la musica. Ha aperto il suo canale YouTube nel 2010, diventando uno dei primi gamer a raggiungere la fama in Italia.

Col tempo ha ampliato i suoi contenuti, pubblicando prank, esperimenti sociali, sketch e sfide, spesso in collaborazione con altri youtuber come Fabio Rovazzi, Il Pancio, Dread e Anima. Ha anche partecipato a tutti i video musicali di Rovazzi, con cui ha stretto una forte amicizia. Nel 2016 ha condotto, insieme a Maurizio Valente, il programma televisivo Gogglebox in onda su Italia 1.

Il successo su Twitch

Homyatol ha raggiunto il successo anche su Twitch, dove ha iniziato a fare delle live nel 2018, sempre in compagnia del suo amico e socio Simone Panetti. Homyatol ha anche ospitato nelle sue live vari youtuber e streamer, come Rampage in The Box, Sdrumox, Mr. Marra, Il Masseo, Social Boom e molti altri.

Tra questi, sono entrati nella storia gli interventi a gamba tesa durante una live tra Social Boom e Fabio Russo, con gli insulti di quest’ultimo, ma anche le interviste a Rosario Liccardo che nella prima occasione fu dissato da Johnnychuck. Soprattutto in questo caso, il dissing tra Liccardo e Johnnychuck portò a una seconda live con Ivan Grieco infuriato contro Liccardo, fino alle ormai storiche live del Cerbero Podcast.

Attraverso il suo canale Twitch sono dunque passati tanti streamer e influencer famosi, da Fedez a Matteo Saba, ma anche momenti imbarazzanti che hanno scatenato polemiche.

