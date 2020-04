Seconda puntata di Vivi e Lascia Vivere su Rai1, lo scontro tra Giada e Laura porta a galla un segreto? Trama 30 aprile

Seconda puntata di Vivi e Lascia Vivere, la nuova serie firmata da Pappi Corsicato, in onda stasera, giovedì 30 aprile su Rai1. La fiction racconta la storia di Laura, interpretata da Elena Sofia Ricci, una donna che nasconde alla famiglia un grande segreto e che si ritrova a gestire tre figli dopo la scomparsa prematura del marito, un uomo con il vizio del gioco e che per anni ha lavorato lontano da casa come musicista sulle navi da crociera.

Vivi e Lascia Vivere ha debuttato giovedì 23 aprile, registrando il boom di ascolti: la prima puntata ha conquistato la bellezza di 7.126.000 spettatori pari al 26% di share, battendo la concorrenza di Canale5, che in tutta risposta, trasmetteva Pirati dei Caraibi – Oltre i Confini del Mare (quest’ultimo ha raccolto davanti al video 2.551.000 spettatori pari al 10.5% di share). L’ottimo esordio della fiction Rai ha convinto gli spettatori, che hanno promosso l’interpretazione intensa di Elena Sofia Ricci, volto amato tra il pubblico della rete ammiraglia.

Grazie a tutti voi che ieri ci avete seguito così numerosi e con tanto affetto.. E grazie a tutte le persone che non vedete ma che sono parte integrante del nostro lavoro 💕 Ci vediamo giovedì! @RaiUno @pappicorsicato @bibifilm #vivielasciavivere pic.twitter.com/HINzaccyx9 — Elena Sofia Ricci Of (@ElenaSofiaOf) April 24, 2020

Quest’anno, l’attrice è apparsa in un episodio di Don Matteo 12 nel ruolo di se stessa; prossimamente, invece, la rivedremo in Che Dio ci Aiuti 6, la cui produzione è stata però interrotta. Come spiega la Ricci a TV Sorrisi e Canzoni: “Le riprese della sesta stagione avrebbero dovuto iniziare ad Assisi a fine marzo, ma sono rimandate a tempo indeterminato. Nei piani, prima della pandemia da Coronavirus, le riprese di Che Dio ci Aiuti 6 dovevano finire per l’estate”. La data prevista per il debutto slitta al 2021, ma in questo periodo delicato è altamente difficile riuscire a fare previsioni su qualcosa. Elena Sofia Ricci, però, ama troppo il suo personaggio e non ha intenzione di dire addio a Suor Angela così presto: “A me la suora, in fondo, sta simpaticissima. Ed è per questo che, nonostante io sia allergica alla serialità, non la mollo”.

Torniamo alle anticipazioni della seconda puntata di Vivi e Lascia Vivere. Nei due episodi di stasera, Laura è alle prese con la sua nuova attività. Grazie all’aiuto di Toni, suo antico amore ritrovato, la donna cerca di far funzionare il suo business, ma ovviamente le cose non saranno così semplici. A contatto con le altre colleghe, Laura scopre che Marilù non le sta raccontando la verità, perciò prende una decisione in merito: ovvero coinvolgerla nella sua impresa. Intanto Toni è sempre più presente e lo dimostra facendo una sorpresa a Laura e ai suoi figli. Giada però litiga con sua madre e svela a lei e ai suoi fratelli qualcosa di cui non erano a conoscenza; sarà forse il misterioso segreto di famiglia che Laura sta nascondendo a tutti? Infine, la nostra protagonista chiede il supporto di Toni perché ha paura per Giada, andata via di casa dopo la sfuriata.

L’appuntamento con la seconda puntata di Vivi e Lascia Vivere è per stasera alle 21:25 su Rai1.