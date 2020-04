Ottimi gli ascolti di Vivi e Lascia Vivere, la prima puntata promuove Elena Sofia Ricci: la Rai ha fatto di nuovo centro?

Ottimo l’esordio per la nuova fiction del giovedì su Rai1: gli ascolti di Vivi e Lascia Vivere confermano un altro successo per la rete ammiraglia, che sembra non sbagliare neanche un colpo.

Dopo il lungo traino di Don Matteo 12 (che quest’anno, giunto alla sua dodicesima edizione, ha continuato a fare il boom di ascolti), e la breve messa in onda di Doc Nelle Tue Mani (8 milioni di spettatori a puntata), anche la fiction con Elena Sofia Ricci segue la scia. La prima puntata di Vivi e Lascia Vivere, in onda giovedì 23 aprile 2020, ha conquistato la bellezza di 7.126.000 spettatori pari al 26% di share, battendo la concorrenza di Canale5, che in tutta risposta, trasmetteva Pirati dei Caraibi – Oltre i Confini del Mare (quest’ultimo ha raccolto davanti al video 2.551.000 spettatori pari al 10.5% di share).

Qual è il segreto del successo di Vivi e Lascia Vivere? La Rai ha senza dubbio puntato sulla bravura di Elena Sofia Ricci, che prossimamente rivedremo nei panni di Suor Angela in Che Dio ci Aiuti 6 – altra punta di diamante della rete – nel ruolo di una donna coraggiosa che, quando pensava di aver perso tutto, trova la forza di rialzarsi e reinventarsi. Una storia attuale e di speranza che ha fatto breccia nel cuore del pubblico. Gli applausi sono tutti per Elena Sofia Ricci, che per i suoi fan resterà sempre la Lucia de I Cesaroni.

Ad affiancare l’attrice ci sono anche Antonio Gerardi nel ruolo di Renato Ruggero (il marito di Laura) e Massimo Ghini che interpreta Toni. I figli della protagonista sono interpretati da Silvia Mazzieri, Carlotta Antonelli e Giampiero De Concilio. Nel cast anche Cristina Donadio, l’indimenticabile Scianel della serie Gomorra.

“Lei è l’unica che conosce il segreto della sua famiglia. Con la sua attività darà una possibilità ad altre donne di rinascere ed essere libere”

Elena Sofia Ricci è Laura in #ViviELasciaVivere, da stasera su @RaiUno.

Il backstage è su @RaiPlay ➡ https://t.co/IR3tA7x5IN#23aprile pic.twitter.com/xFe893Pg44 — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) April 23, 2020

Gli ascolti di Vivi e Lascia Vivere continueranno ad essere stabili anche nelle prossime puntate? Intanto, la fiction Rai dà appuntamento a giovedì 30 aprile con la seconda puntata in cui Laura alle prese con la sua nuova attività. Grazie all’aiuto di Toni, suo antico amore ritrovato, la donna cerca di far funzionare il suo business, ma ovviamente le cose non saranno così semplici. A contatto con le altre colleghe, Laura scopre che Marilù non le sta raccontando la verità, perciò prende una decisione in merito: ovvero coinvolgerla nella sua impresa. Intanto Toni è sempre più presente e lo dimostra facendo una sorpresa a Laura e ai suoi figli. Giada però litiga con sua madre e svela a lei e ai suoi fratelli qualcosa di cui non erano a conoscenza; sarà forse il misterioso segreto di famiglia che Laura sta nascondendo a tutti? Infine, la nostra protagonista chiede il supporto di Toni perché ha paura per Giada, andata via di casa dopo la sfuriata.