Quanti problemi server EA anche il 30 aprile: non funziona il servizio

Si chiude in bellezza oggi 30 aprile un mese con problemi server EA davvero ciclici e fastidiosi. Proprio allo scadere di questa mensilità, in effetti, si stanno ripresentando tante anomalie con il servizio che non funziona a dovere, proprio come accaduto nelle scorse settimane.,

Il servizio Downdetector, già dalle ore 9 di quest’oggi, segnalava un primo picco di difficoltà degli utenti ad utilizzare il servizio. Tuttavia è proprio al momento di questa pubblicazione, dunque introno alle 10, che i problemi segnalati globalmente sono nell’ordine delle centinaia e centinaia e non accennano a diminuire.

Analoghi problemi server Ea si erano concretizzati lo scorso 1 aprile e anche a metà mese con l’impossibilità per i giocatori idi portare avanti, normalmente, le loro sessioni di gioco online. Ora come allora, possiamo di certo dire che i malfunzionamenti dovrebbero essere legati ad una copiosa presenza di utenti in linea che desiderano appunto usufruire dei servizi ma che, evidentemente, ingolfano più del dovuto proprio i server.

Nello specifico i problemi server EA di oggi 30 aprile sono stati anticiparti, nella notte appena trascorsa, da altre anomalie che si sono verificate tra le 2 e le 3. Almeno al momento di questa pubblicazione non ci sno comunicazioni da parte dei profili social ufficiali EA in merito alle anomalie ora in pieno svolgimento. Questo primo approfondimento sarà di certo aggiornato con ulteriori riscontri, auspicando tuttavia una rapida risoluzione delle anomalie in corso.

Aggiornamento 10:15 – Mentre la curva de problemi server EA continua a salire, purtroppo, non ci sono comunicazioni ufficiali da parte del team di supporto tecnico sulle anomalie in corso. Per dovere di cronaca va segnalato il profilo Twitter @EAHelp al quale è possibile sempre inoltrare una richiesta di aiuto. Come controparte, anche il sito EAHelp dovrebbe ben presto comunicare le difficoltà di servizio attuali, sempre che non rientrino nel giro di poco tempo.