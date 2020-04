Hitman gratis su PS4: come scaricare la prima stagione completa

Tutti i fan di Hitman, o quei videogiocatori che sono sempre stati incuriositi dalla figura dell’Agente 47, saranno felici di sapere che oggi, 30 aprile 2020, il soft reboot della celebre saga stealth è disponibile in via del tutto gratuita su PlayStation Store. Questo significa che potete scaricare l’intera prima stagione completa dell’acclamato titolo di IO Interactive sulle vostre PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro senza costi in versione digitale, calandovi nei panni di uno degli assassini più celebri e carismatici dell’intero universo in pixel e poligoni. Al momento non è chiaro se si tratti di una vera e propria promozione avviata dal team di sviluppo e da Sony – attiva attualmente solo in Australia e in Europa, Italia compresa – o se sia solo in errore dello store del colosso giapponese.

Sta di fatto che per ora, fiondandovi a questo indirizzo, il download di Hitman – La prima stagione completa sarà gratis su PS4. Impugnando il nostro fedele DualShock 4, potremo quindi visitare affascinanti location come Bangkok, Parigi, il Colorado, l’Hokkaido e molte altre, all’interno delle quali dovremo eliminare determinati bersagli senza farsi scoprire e condurre vere e proprie operazioni di spionaggio. A seguire, tutte le informazioni ufficiali sul gioco, classe 2016:

Include tutte le ambientazioni e gli episodi della prima stagione: Prologo, Parigi, Sapienza, Marrakech, Bangkok, Colorado e Hokkaidō. Nel ruolo dell’Agente 47, sarai chiamato ad assassinare bersagli di rilievo in un appassionante thriller di spionaggio ambientato nel mondo degli assassini. Completando missioni e contratti sbloccherai nuovi oggetti, equipaggiamenti e armi utilizzabili in tutte le ambientazioni. I contenuti e le modalità di gioco di Hitman soddisferanno sia i veterani della serie che i neofiti. Hitman- La prima stagione completa include tutti gli episodi, le sfide, le opportunità, i contratti Escalation e quelli in evidenza e dà accesso a tutti gli aggiornamenti futuri, tra cui nuovi bersagli elusivi. Include i sei contratti bonus I Sarajevo Six, solo su PlayStation 4.

Al momento non sappiamo per quanto tempo la prima stagione di Hitman rimarrà gratuita sulla console current-gen di Sony, quindi vi invitiamo a riscattare il titolo finché ne avete l’occasione.