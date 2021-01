C’è anche il controverso Ghost Recon Breakpoint tra le tante produzioni in pixel e poligoni a marchio Ubisoft che affollano i lidi di PC, console e piattaforme streaming. D’altronde parliamo di uno dei big del settore videoludico, impegnato nel rilasciare a getto continuo diversi titoli di generi eterogenei, che possono soddisfare e solleticare i palati degli appassionati più esigenti.

Tra i più celebri Assassin’s Creed e Watch Dogs – tornati entrambi con nuovi capitoli sul finire del 2020 -, anche Ghost Recon Breakpoint merita comunque di essere provato almeno una volta dal popolo geek. Ecco perché la software house d’Oltralpe ha voluto andare incontro a quanti sono ancora indecisi sull’acquisto dopo tutto questo tempo trascorso dalla release ufficiale – è uscito nel mese di luglio del 2019 -, e ha ben pensato di offrire un fine settimana gratuito su un po’ tutte le piattaforme di riferimento. Questo significa che dal 21 al 24 gennaio 2021, in occasione dell’arrivo di Operation Amber Sky – l’evento crossover con Tom Clancy’s Rainbow Six Siege -, il gioco potrà essere scaricato a costo zero da Uplay o Epic Games Store, PlayStation Store, Xbox Store e Google Stadia, con preload disponibile da oggi martedì 19 gennaio:

Vivi l’esperienza di uno sparatutto militare ambientato in un open world, ostile e misterioso, giocabile in single player o in co-op fino a quattro giocatori.

E’ importante ricordare che per giocare a Ghost Recon Breakpoint su Xbox è necessario essere abbonati a Xbox LIVE Gold – abbonamento che vi permette di avere pure accesso ai giochi gratuiti mensili selezionati da Microsoft per i Games With Gold -, mentre su Google Stadia è richiesto l’abbonamento Stadia PRO. Come sottolineato dal team di sviluppo, i progressi verranno mantenuti se deciderete di acquistare il gioco completo – sia in edizione Standard che Gold – , per altro scontato dell’85% nel fine settimana, insieme al Season Pass. Cosa ne dite, ci farete un pensierino?