Nuovi eroi per Marvel’s Avengers: da Loki a Pantera Nera, i rumor al 29 aprile

Annunciato ormai da tempo, Marvel’s Avengers rappresenta non solo l’ultimo sforzo creativo di Square Enix e degli sviluppatori di Crystal Dynamics – gli stessi dietro alla trilogia reboot di Tomb Raider -, ma anche uno dei titoli più attesi da tutti gli appassionati di videogiochi e supereroi. Come il nome suggerisce, si tratta infatti di una ambiziosa produzione videoludica dedicata ai Vendicatori di casa Marvel, che andrà ad impattare il prossimo 4 settembre su PC, PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia – per cui nella giornata di ieri, 28 aprile, si è tenuto un nuovo Connect dedicato ai giochi di Electronic Arts e a quelli gratuiti di maggio 2020 per gli abbonati Pro.

E se è vero che fan e curiosi potranno vestire i panni di diversi volti noti dell’universo creato dalla Casa delle Idee, allo stesso modo già sappiamo che gli eroi ad apparire su personal computer e console saranno Vedova Nera, Hulk, Iron-Man, Captain America, Thor e addirittura Kamala Khan, alias Miss Marvel, che andranno a recitare tutti ruoli fondamentali nell’economia narrativa. Non solo, il team di sviluppo americano ha già espresso l’intenzione di andare ad arricchire il roster di personaggi giocabili di Marvel’s Avengers con altri eroi e villain, da aggiungere tramite la pubblicazione di diversi DLC post lancio.

SPOILER ALERT: Four upcoming characters and one villain for Marvel's Avengers have leaked through LEGO sets.



Loki, Black Panther, War Machine, Captain Marvel, and Hawkeye.



(Credit to @EvanFilarca and @AndrewLTumlin) pic.twitter.com/GiBTlcypqA — James Sigfield (@Jsig212James) April 28, 2020

Ma quale sarà l’identità di queste new entry? Per il momento non ci sono state comunicazioni ufficiali da parte di publisher e sviluppatori, ma nelle ultime ore un leak sta facendo il giro della rete, colorando le fantasie degli appassionati. Come potete verificare nel tweet poco più in alto, un indizio in tal senso potrebbe essere stato dato dalla presentazione di nuovi set LEGO, che portano nel mondo dei celebri mattoncini danesi nuovi personaggi legati proprio ai prodotti a marchio Avengers. Nello specifico, si tratta di Loki, Pantera Nera, War Machine, Captain Marvel e Occhio di Falco. Che anche loro siano destinati a unirsi al cast di Marvel’s Avengers? A voi piacerebbe?