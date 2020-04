Salgono a 36 gli smartphone Huawei e Honor da subito con beta EMUI 10.1: elenco ufficiale

Arrivano in queste ore alcune indicazioni importanti per gli utenti che non vedono l’ora di testare l’aggiornamento con EMUI 10.1 a bordo dei propri smartphone Huawei e Honor. Poco meno di una settimana fa, sul nostro magazine, abbiamo pubblicato un report relativo a 22 device, ma oggi 28 aprile ci sono ulteriori novità per gli utenti globali. A quanto pare, infatti, occorre aggiungere 14 unità, per un totale di 36, coi quali possiamo parlare di programma beta praticamente ai nastri di partenza.

La nuova lista di Huawei e Honor pronti a testare EMUI 10.1

Non sappiamo ancora quando il programma in questione partirà in Italia e nel resto d’Europa, ma è chiaro che le informazioni raccolte questo martedì tramite il sito Huawei Update siano molto incoraggianti per il pubblico ansioso di provare EMUI 10.1. Per farvela breve, a detta della fonte Huawei ha annunciato ufficialmente che l’ultima versione di EMUI 10.1 e Magic UI 3.1 in versione beta risulti ora disponibile per quasi quaranta smartphone Huawei e Honor, con versioni diverse del pacchetto software.

Quali sono i prodotti coinvolti in questa prima fase? Vengono menzionati i vari Huawei P30, P30 Pro, Mate 30 4G, Mate 30 5G, Mate 30 Pro 4G, Mate 30 Pro 5G, Mate 30 RS, Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 RS, Mate 20X 4G, Mate 20X 5G, Mate X, Mate Xs, Nova 6, Nova 6 5G, Nova 6 SE, Nova 5, Nova 5 Pro, Nova 5i Pro, Nova 5Z, MediaPad Pro, MediaPad M6 Turbo, MediaPad M6 10.8, MediaPad M6 8.4 e Enjoy 10S. Sono poi citati dieci dispositivi Honor, tra i quali Honor V30, Honor V30 Pro, Honor V20, Honor 20, Honor 20 Pro, Honor 20S, Honor Magic 2, Honor 20 Lite, Honor 9X e Honor 9X Pro.

Come sempre avviene in questi casi, occorre precisare che il beta test degli smartphone Huawei e Honor appena citati sia già iniziato in Cina, mentre le varianti globali riceveranno l’aggiornamento stabile di UI 3.1 o EMUI 10.1 a stretto giro.