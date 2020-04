Il Paradiso delle Signore va in onda oggi in replica, quando e cosa vedremo nelle nuove puntate?

Dopo il piccolo regalo di ieri dovuti ad uno slittamento del finto finale di stagione, Il Paradiso delle Signore va in onda da oggi, 28 aprile, in replica. La quarta stagione, la seconda della versione daily, doveva terminare a maggio ma a causa dell’emergenza Coronavirus non è stato possibile arrivare al termine e mettere insieme le riprese di quello che doveva essere il vero finale, e quindi?

Le puntate che sono andate in onda sono 135 sulle 160 annunciate e previste ma, al momento, non è stato possibile portare a termine la stagione rimandando tutto al prossimo autunno quando Il Paradiso delle Signore tornerà in onda nel pomeriggio di Rai1. Dopo gli ottimi ascolti, aumentati vertiginosamente in queste ultime settimane in cui gli italiani erano costretti in casa toccando punte del 19% di share, sembra che ai piani alti della Rai siano pronti a puntare non solo ad una quinta stagione ma anche ad una sesta anche se ancora è un po’ presto per dire come andrà a finire.

Alessandro Tersigni ha voluto salutare i fan della soap rivelando che in questo momento di incertezza è ancora tutto da valutare e che si tornerà sul set solo quando ci sarà la possibilità di lavorare in sicurezza e, comunque, non prima di giugno. Lui stesso ha poi rivelato a Vanity Fair: “Vittorio e Marta avevano una sorpresa per il pubblico. Toccherà aspettare un po’ per scoprirla. Non vediamo l’ora di ritornare sul set a divertirci e a stressarci, tutti quanti insieme“.

In realtà qualcosa si è intravisto già ieri perché gli attenti fan de Il Paradiso delle Signore hanno avuto modo di vedere un piccolo promo di quello che succederà e in molti hanno notato un bambino in braccio a Marta al fianco di Vittorio, la sorpresa riguarda proprio questo?

L’unica cosa certa è che a partire da oggi, 28 aprile, sempre su Rai1, sarà possibile seguire le repliche di questa quarta stagione ripartendo dal ritorno di Gabriella da Parigi e tutto quello che i suoi protagonisti ci hanno saputo regalare in questo anno. Inoltre è disponibile su YouTube, Instagram e Facebook Dieci giorni almeno, la web serie in sette episodi, da sette minuti, girata con smartphone e interpretata da dieci attori del Il Paradiso delle Signore.

Ma cosa vedremo in quella che ormai è diventata la quinta stagione? Se tutto andrà bene e si potrà tornare sul set già a giugno, Il Paradiso delle Signore potrebbe riprendere già a settembre proprio da dove l’abbiamo lasciata ieri pomeriggio e con le puntate già girate all’inizio dell’emergenza ma che erano ancora da completare. A parte la scena che riguarda Vittorio e Marta con un neonato in braccio, si tornerà a parlare ancora dell’ennesima follia di Riccardo, pronto a mettere Angela in contatto con i genitori adottivi del figlio, ma anche dello scontro tra Gabriella e Agnese che si è fatto più aspro e che potrebbe mettere a rischio il rapporto dell’ex Venere con il suo Salvo.

Sullo sfondo rimane tutto il resto ovvero Federico, che potrebbe tornare a camminare con le sue gambe, la finta gravidanza di Ludovica, lo stesso triangolo che vede come protagonisti Salvatore, Gabriella e Cosimo e che potrebbe tirare in mezzo anche Laura e, infine, proprio la questione del neonato di cui Vittorio e Marta potrebbero prendersi cura. Rimane da capire se le scene già girate saranno inserite in episodi nuovi che riporteranno la storia nell’autunno del 1961 (continuando il parallelismo temporale) oppure ci ritroveremo ancora nel bel mezzo della primavera proprio dove abbiamo lasciato i protagonisti ieri pomeriggio.