Gli attori de Il Paradiso delle Signore nell’esperimento della web serie “pandemica” 10 Giorni Almeno (video)

Mentre termina la programmazione della soap su Rai1, interrotta prima del previsto per via dell’emergenza Coronavirus, gli attori de Il Paradiso delle Signore hanno lanciato una web serie da loro stessi recitata: l’esperimento si intitola 10 Giorni Almeno – Una Serie Pandemica ed è un modo per mettere a frutto la creatività durante la quarantena che ha imposto loro di interrompere le riprese della seconda stagione della fiction.

Nella web serie in sette episodi, dieci attori de Il Paradiso delle Signore interpretano altrettanti personaggi alle prese con la sfida di realizzare un cortometraggio durante l’isolamento, adeguandosi alle misure di contenimento anti-contagio da Covid-19 con tutti gli impedimenti che ne derivano.

La serie realizzata a zero budget, nata come esperimento collettivo del gruppo di lavoro de Il Paradiso delle Signore, prova a raccontare con i toni della commedia la difficoltà degli artisti di essere creativi anche in un periodo in cui è impossibile stare sul set.

Ideata e diretta da Emanuel Caserio, scritta da Massimiliano Mattiello e montata da Vittorio Torre, la serie è recitata da dieci attori della soap giornaliera di Rai1, che interpretano personaggi alle prese con la sfida di lavorare superando le distanze, la mancanza di risorse e tutti gli altri ostacoli imposti dalla pandemia: Marco (Emanuel Caserio) è un attore pieno di insicurezze, Fabio (Giulio Corso) è un cinefilo in polemica con il cinema italiano, la sua coinquilina Eleonora (Federica De Benedittis) è la casting director del progetto che vuole diventare attrice, Chiara (Enrica Pintore) è la sceneggiatrice del corto, Cloe (Ilaria Rossi) la bizzarra scenografa, Daniela (Francesca Del Fa) la regista che deve dirigere tutti gli altri, Kim (Neva Leoni) la truccatrice che sogna di fare l’influencer, Franco (Giorgio Lupano) è il produttore che deve finanziare il progetto e trovare le risorse per realizzarlo, Aurora (Giulia Petrungaro) è una ragazza madre che si improvvisa costumista pur di lavorare e Bob (Francesco Maccarinelli) è un direttore della fotografia non particolarmente solerte.

Domenica 26 aprile hanno debuttato i primi due episodi, disponibili sulle pagine Facebook, Youtube e sul profilo Instagram di 10 Giorni Almeno.