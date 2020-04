A pioggia i problemi AnyDesk il 28 aprile: non funziona il servizio remoto

Possono definirsi davvero copiosi i problemi AnyDesk di questa mattinata di martedì 28 aprile. Il servizio non funziona a dovere almeno dalle ore 9 di questa giornata, almeno per un numero consistente di utenti e non solo in Italia ma anche globalmente.

Come al solito la situazione relativa al down è ben evidenziata dal servizio Downdetector che, almeno al momento di questa pubblicazione, segnala migliaia di disservizi.

Il servizio AnyDesk, per chi non lo conoscesse approfonditamente, consente di condividere da remoto e dunque a distanza il desktop di computer. Non è un caso che proprio questo programma sia molto in uso nelle ultime settimane con i lavoratori costretti lontani dai loro uffici e dunque in connessione con il loro business esclusivamente in questo modo.

Solo due settimane fa erano stati esaminati altri problemi AnyDesk in pieno orario lavorativo. Allora come ora è probabile che l’utilizzo simultaneo di un gran numero di utenti proprio della piattaforma in questione abbia messo in bilico le principali funzionalità del software. Esattamente come già capitato in questo mese, il pieno ritorno alla normalità del servizio potrebbe essere davvero repentino ma per il momento non ci sono comunicazioni ufficiali in merito alle anomalie in corso ed eventuali spunti risolutivi.

Aggiornamento 10:15 – I problemi AnyDesk continuano per una buona fetta di utenti anche in questi minuti. Il messaggio che in molti visualizzano a schermo nel momento in cui cercano di utilizzare il software è il seguente: “Connessione alla rete anydesk in corso”. Da qui poi non è possibile andare avanti per le comuni funzioni del programma.

Una soluzione temporanea e individuale alle anomalie correnti sembrerebbe essere quella che prevede la disinstallazione e la reinstallazione del software in autonomia. Dai profili social del servizio, come quello Twitter @anydesk non sono ancora giunte comunicazioni sugli errori in corso per la piattaforma in uso da molti lavoratori.

Aggiornamento 10:25 – I problemi AnyDesk stanno progressivamente rientrando in questi minuti con un ritorno alla normalità per la connessione da remoto.