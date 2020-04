A che ora il bando concorso Scuola in Gazzetta Ufficiale oggi 28 aprile?

A che ora il bando concorso Scuola farà la sua apparizione in Gazzetta Ufficiale? Oggi 28 aprile è il grande giorno della pubblicazione delle procedure per l’assunzione di docenti per i diversi ordini e gradi dei cicli scolastici, nonostante il periodo di emergenza Covid-19 che stiamo vivendo in questo momento. Anzi, l’urgenza delle selezioni è dipesa anche dalla necessità di mettere in campo maggiori risorse anche per affrontare le prossime sfide della didattica a distanza.

A che ora il bando scuola sarà in Gazzetta?

Non ci sono particolari dubbi sul fatto che bisognerà attendere il tardo pomeriggio per la pubblicazione in gazzetta proprio del bando concorso scuola: in realtà le procedure dovrebbero essere ben tre ossia quella del concorso straordinario secondaria, quella del concorso ordinario scuola secondaria e infine il concorso ordinario infanzia e primaria.

Il link alla Gazzetta Ufficiale da tenere sotto controllo nelle prossime ore è esattamente questo.

Il concorso straordinario per la secondaria

Per poter partecipare allo specifico bando con circa 24.ooo posti messi a disposizione bisognerà aver prestato almento tre anni di servizio nella scuola secondaria statale tra gli anni 2008/2009 e 2018/2019. Con riserva possono partecipare coloro che concludono la terza annualità nel 2019/2020 partecipa con riserva. Per i posti di sostegno, naturalmente, bisognerà aver maturato la relativa specializzazione.

Le domande dovrebbero poter essere inoltrate già nei prossimi giorni con la relativa selezione, come già detto, in partenza tra luglio e agosto nel rispetto delle norme di sicurezza (un massimo di 10 persone in un’aula per un’unica prova di 80 minuti per 80 domande).

Il concorso ordinario per la secondaria

Il bando concorso scuola atteso in Gazzetta Ufficiale oggi riguarderà anche la procedura ordinaria per la scuola secondaria valida per circa 25.000 posti e la cui domanda dovrebbe poter essere presentata dal 28 maggio al 3 luglio.

Anche le domande dovrebbero essere presentate dal 28 maggio al 3 luglio. Le relative selezioni tuttavia, dovrebbero partire in un secondo momento e non immediatamente come nel caso del concorso straordinario.

A questa specifica selezione possono partecipare i candidati in possesso dell’abilitazione all’insegnamento oppure coloro che hanno una laurea magistrale ma anche ulteriori 24 CFU previsti dalla normativa.

Concorso orfinario per scuola infanzia e primaria

Il bando scuola in Gazzetta Ufficiale di oggi 28 aprile dovrebbe riguardare anche la scuola dell’Infanzia e la Primaria. I posti a disposizione dovrebbero essere più di 12.000 anche se la relativa selezione dovrebbe partire solo tra diversi mesi.

Potranno partecipare a quest’ultimo concorso solo coloro in possesso di:

una laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia;

diploma magistrale con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002.