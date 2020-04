Quando uscirà l’app Immuni? Download non pronto nella Fase 2

Quando uscirà l’app Immuni? Quando ne sarà disponibile il download? In molti se lo saranno chiesto a seguito della conferenza stampa di Giuseppe Conte nella serata di ierii, domenica 26 aprile. In realtà gli interrogativi nascono dal fatto che, proprio durante il suo intervento, il premier non abbia fatto alcun riferimento allo strumento sviluppato da Bending Spoons. Eppure, da quanto annunciato nei giorni scorsi, proprio l’app in questione avrebbe dovuto traghettarci nella Fase 2 e dunque verso maggiori libertà di spostamenti.

Un dato di fatto è il seguente: non si sa ancora esattamente quando uscirà l’app Immuni e quando ne sarà disponibile il download sia sul Play Store per smartphone Android che su iTunes per iPhone. Il ritardo non è certo imputabile a motivazioni di natura tecnica ma di certo all’ampia discussione politica che si sta svolgendo sullo strumento in se. Nei giorni scorsi, sulle pagine di OM, sono state messe in risalto le interrogazioni in corso proprio sullo strumento di tracciamento. Sono messe in discussione le modalità stesse con le quali si procederà proprio al monitoraggio dei cittadini italiani: per molti sembrerebbe essere messa in pericolo la privacy di ognuno di noi. Lo scopo dello strumento è di certo quello di garantire la salute pubblica (ancora) in piena emergenza Covid-19 ma il punto cruciale è esattamente questo: quali rinunce alla propria privacy si è disposti ad accettare per il bene comune?

Non sappiamo quando uscirà l’app Immuni anche per un altro motivo, al momento. Sempre nei giorni scorsi, in relazione al prossimo download dello strumento, sono nati ulteriori dubbi sul team di sviluppatori Bending Spoons. In effetti, alcuni parti politiche hanno pure richiesto che venga chiarita la struttura societaria dell’azienda hi-tech creatrice del tool.

Insomma, come ben chiarito, i nodi al pettine prima del lancio di Immuni non sono pochi e di certo per il 4 maggio il download della stessa non sarà disponibile. Semmai ci si potrebbe attendere una svolta in una seconda fase della Fase 2 (così potremmo definirla) tra fine maggio e inizio giugno.