Sono arrivate, o comunque stanno arrivando, le mail del Ministero della Salute per il Green Pass, conosciuta anche come Certificazione verde Covid-19. I messaggi di posta elettronica contengono un apposito codice AUTHCODE, da utilizzare al link ‘https://www.dgc.gov.it/spa/public/, oppure con l’app Immuni. Per ottenere il Green Pass bisognerà inserire il codice, la data di scadenza ed il numero della Tessera Sanitaria dell’intestatario della certificazione.

Chi non è in possesso della Tessera Sanitaria, perché non iscritto al Servizio Sanitario Nazionale, dovrà inserire il codice AUTHCODE con il genere e numero del documento che si è comunicato al momento della prestazione sanitaria che ha originato la Certificazione. Chiunque avesse bisogno di assistenza tecnica potrà rivolersi al numero verde 800912491, che vi risponderà tutti i giorni dalle 8 alle 20, oppure mandare un’email all’indirizzo ‘cittadini@dgc.gov.it‘. Per avere informazioni sugli aspetti sanitari dovrete chiamare il numero di pubblica utilità ‘1500‘, attivo tutti i giorni, a qualsiasi orario (anche di notte, qualora dovesse essercene bisogno per qualsiasi motivo).

Questa è l’email ricevuta dal Ministero della Salute per quanto riguarda l’ottenimento del Green Pass, da poter scaricare sul sito del Governo, dall’app Immuni ed anche dall’app IO (conosciuta, fino a questo momento, per quanto riguarda l’iniziativa del Cashback di Stato), che ha ricevuto nei giorni scorsi l’autorizzazione dal Garante Privacy. L’email del Ministero della Salute per il Green Pass stanno arrivando all’indirizzo di posta elettronica degli utenti interessati, anche nel caso abbiate ricevuto solo la prima dose del vaccino anti-Covid (essendo in attesa della seconda). Il Green Pass è da utilizzare per la libera circolazione nei Paesi UE, a patto di essere stati vaccinati (1 o 2 dose), di essere guariti dal Covid o di essere risultati negativi al tampone, molecolare o antigenico. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.