Batwoman torna in onda in solitaria negli Usa, e Supergirl 5? Le stagioni destinate a concludersi senza un finale

Batwoman tornerà in onda negli Usa ma in solitaria visto che il ritorno di Supergirl 5 slitta a domenica 3 maggio. Dopo oltre un mese di attesa, i fan potranno ritrovare la rossa eroina volare sui tetti di Gotham ma anche questa gioia non durerà poi molto. In questi giorni di lockdown forzato sembra proprio che non ci sia molto spazio per provare a rimettere insieme cast e crew e provare a concludere la stagione in corso. Proprio in questo periodo, di solito, le produzioni stanno ultimando l’ultimo episodio per iniziare poi le vacanze che si protraggono fino a luglio, quando tutti tornano di nuovo a lavoro, ma come andranno le cose questa volta?

Al momento le produzioni sono ferme al palo e sembra proprio che, proprio come The Flash, anche Batwoman e Supergirl dovranno chiudere i battenti con il 19esimo episodio lasciando i fan con il fiato sospeso e, soprattutto, senza un finale vero e proprio. A riaprire le danze dopo la lunga pausa ci penserà proprio Batwoman in onda da domenica 26 aprile con l’episodio numero 17 dal titolo “A Narrow Escape” diretto da Paul Wesley in cui Kate (Ruby Rose) affronta una nuova sfida quando riappare un vecchio malvagio mettendo alla prova l’eroismo dei cittadini più in vista di Gotham mentre i limiti di Alice (Rachel Skarsten) vengono messi alla prova.

La serie dovrebbe poi tornare il 3 maggio (mai come questo periodo il condizionale è d’obbligo) insieme a Supergirl 5 che, a quel punto, andrà in scena con l’episodio numero 17 dal titolo “Deus Lex Machina”. Secondo le ultime anticipazioni proprio Lex Luthor doveva essere il grande protagonista di questo finale di stagione ma, a quanto pare, le cose dovranno andare diversamente visto che la serie dovrebbe fermarsi all’episodio numero 19.

La trama dell’episodio recita, Lex (guest star Jon Cryer) procede a un piano intricato per avvicinare Lena (Katie McGrath) e sconfiggere l’ultimo attacco di Leviathan. L’episodio diretto da Melissa Benoist svelerà anche come Lex sia salito al potere dopo la crisi. Proprio Jon Cryer nei giorni scorsi ha parlato del suo Lex Luthor e del finale di Supergirl 5 che non ci sarà rivelando che per lui dovevano arrivare grandi cose, molto probabilmente un’uscita di scena che, a questo punto, dovrà essere rimandata.

Ai microfoni di Couch Surfing di PeopleTV, Cryer ha rivelato che, a causa dello stop, il finale di stagione deve essere riscritto e quelle riscritture si risolveranno a favore di Lex Luthor, qualcosa di cui è personalmente entusiasta: “Abbiamo girato alcuni degli ultimi episodi, e useranno alcuni di quei filmati, ma stanno scrivendo un sacco di cose nuove intorno ad esso. Il che è interessante perché il modo in cui il mio personaggio uscirà di scena dovrà essere cambiato”. Non è chiaro a questo punto fino a dove la serie si spingerà e questo ritorno al 3 maggio, a differenza di Batwoman, potrebbe ancora far sperare i fan in qualche episodio in più.