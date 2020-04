Il miglior prezzo del nuovo iPhone SE 2020 con Vodafone, TIM, Wind Tre o Iliad?

Tutti a caccia del miglior prezzo del nuovo iPhoen SE 2020 tra le proposte a rate degli operatori Vodafone, TIM, Wind Tre ma anche Iliad. Il nuovo melafonino ha fatto breccia in molti per la sua natura low-price ed ora sono molti a chiedersi quali potrebbero essere le offerte migliori con le quali accaparrarselo.

Dopo una prima fase di preordini, proprio il nuovo iPhone SE 2020 sarà in vendita negli store fisici e online a partire da venerdì 24 aprile. A seguito di un primo approfondimento sulle proposte Amazon e Mediaworld proprio per il più economico dei melafonini Apple, ecco le iniziative degli operatori mobili. Va chiarito che non proprio tutti, ancora, hanno reso nota la loro strategia commerciale nei riguardi del dispositivi di Cupertino ma ecco fino ad ora tutte le informazioni raccolte in merito. Il costo del nuovo telefono Apple, in una soluzione unica, è pari a 499 euro per la versione da 64 GB, 549 euro per il modello da 128 GB e infine 669 euro per quello da 256 GB.

Nuovo iPhone SE 2020 con Vodafone

L’operatore non ha ancora reso note, almeno al momento di questa pubblicazione, le sue rateizzazioni associate proprio al nuovo iPhone SE. Quello che tuttavia possono fare tutti i fan del melafonino è provvedere alla richiesta di informazioni relative proprio al melafonino nuovo di zecca attraverso il form dedicato. Compilando i campi richiesti si avrà la certezza di ricevere, appunto, le informazioni sui piani a rate per il telefono, non appena disponibili.

Nuovo iPhone SE con TIM

Il prezzo del nuovo iPhone SE 2020 con TIM, almeno quello in una soluzione unica, non poteva che essere quello di listino ma va chiarito che i modelli disponibili per il melafonino saranno, in un primo momento solo 2. A 499,90 euro si potrà acquistare la variante da 64 GB e a 549,90 euro quella da 128 GB.

Per quanto ad oggi, non si conoscano con certezza, i dettagli di rateizzazione per ognuno dei due modelli, questi dovrebbero essere acquistabili a partire da 49 euro di anticipo e poi con rate mensili di 15 euro per un tempo complessivo di 30 mesi. Il costo di attivazione della rateizzazione sarebbe pari a 9,99 euro.

Il nuovo iPhone SE con Wind Tre

L’operatore unificato Wind Tre accusa un po’ di ritardo rispetto alla concorrenza sulla presentazione della sua vetrina di lancio del nuovo iPhone SE 2020. Al momento di questa pubblicazione, in effetti, sul sito del vettore c’è solo la pagina di presentazione del prodotto Apple ma nessun forma di prenotazione come Vodafone, né tanto meno il piano rateizzabile per acquistarlo. Questione di ore o al massimo qualche giorno e le informazioni saranno tutte disponibili.

Il nuovo iPhone SE con Iliad

L’ultimo arrivato tra gli operatorei mobili italiani ha ben chiara la sua strategia di vendita del nuovo iPhone SE 2020 direttamente dalle pagine del suo sito. I modelli pronti all’acquisto sono due, quello da 64 GB e poi l’altro da 138 GB ma non quello d 256 GB di storage.

In una soluzione unica, il prezzo dell’iPhone SE da 64 GB è addirittura inferiore al costo di listino (a 489 euro anziché 499 euro). Con la rateizzazione, l’anticipo iniziale sarà pari a 99 euro, mentre le mensilità da pagare saranno 30 e pari a 13 euro.

L’offerte per l’iPhone SE da 128 GB è infine la seguente: per la soluzione unica di acquisto non è previsto sconto e la spesa da affrontare sarà pari a 549 euro. Per la rateizzazione bisognerà subito conferire 129 euro e poi 14 euro per 30 mensilità.