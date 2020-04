Piace il prezzo del nuovo iPhone SE: tempi consegna Amazon e Mediaworld

Sembra aver fatto breccia nei cuori di tanti fan Apple il nuovo iPhone SE, lanciato solo la settimana scorsa. Il melafonino di fascia media è stato definito come il primo in assoluto davvero low-cost per Cupertino, visto il suo prezzo di listino di 499 euro, almeno per la sua versione di partenza di 64 GB.

In un doveroso approfondimento post uscita di OM, sono stati messi in evidaenza tutti i punti di debolezza del dispositivo ma è anche vero che più di qualche potenziale acquirente è fortemente tentato dal design decisamente vintage del prodotto, con netti bordi e dalla possibilità di avere comunque alla portata delle proprie tasche un device di Cupertino, come mai accaduto in passato.

Il prezzo del nuovo iPhone SE su Amazon non poteva non essere quello di listino e dunque di 499 euro per la versione da 64 GB, 549 euro per il modello da 128 GB e ancora 256 GB per quello da 256 GB. I colori a disposizione sono quelli nero, bianco e rosso. Lo store di Bezos dovrebbe essere in grado, salvo imprevisti, di spedire a casa dei suoi clienti il nuovo melafonino, in tempo con il lancio commerciale del melafonino e dunque per venerdì 24 aprile.

Nuovo Apple iPhone SE (128GB) - (PRODUCT)RED Display Retina HD da 4,7"

Resistente alla polvere e all’acqua (1 metro fino a 30 minuti, IP67)

Anche il prezzo del nuovo iPhone SE da Mediaworld non poteva essere se non quello di listino. Pure le colorazioni messe a disposizione dalla catena di elettronica sono tutte quelle previste da Apple. C’è però una grossa differenza con Amazon nei tempi di spedizione. Al momento di questa pubblicazione, il nuovo melafonino è segnalato come pronto alla consegna presso il domicilio dei clienti solo per giovedì 30 aprile e quindi ci sarebbe qualche giorno di consegna in più rispetto all’e-commerce di Jeff Bezos. I potenziali acquirenti dovranno insomma tenerne conto se magari avranno particolare fretta. L’aspetto tuttavia positivo della catena è che questa concede, in esclusiva, 4 mesi di servizio Apple Music gratuito.