Dal 27 agosto MediaWorld Red Weekend con iPhone SE 2020 in offerta

Ci sono diversi dispositivi che da oggi 27 agosto possiamo acquistare attraverso la campagna MediaWorld Red Weekend, durante il fine settimana, con una parentesi specifica che devo dedicare per forza di cose al cosiddetto iPhone SE 2020. Dopo aver trattato un’altra promozione concepita anche per questo device durante il mese di agosto, vediamo come stanno cambiando le cose per il dispositivo nello store online della nota catena, in attesa di capire come evolveranno le cose a settembre.

La selezione di offerte MediaWorld di fine agosto con iPhone SE 2020

In sostanza, le offerte MediaWorld che sto portando alla vostra attenzione stamane avranno durata dal 27 al 30 agosto 2020, con alcuni prezzi davvero interessanti per il pubblico, a cui dobbiamo aggiungere sia la consegna gratuita, sia la possibilità di procedere con l’ordine a rate a tasso zero. Tra le occasioni più interessanti di queste ore, come accennato, abbiamo senza ombra di dubbio il tanto chiacchierato iPhone SE 2020 a 469 euro. Uno sconto di 30 euro rispetto al prezzo di listino che potrebbe attirare l’attenzione dei potenziali acquirenti.

Restando in ambito smartphone, bisogna dedicare una parentesi anche al Samsung Galaxy S20 Plus, visto che in questo caso il prezzo è sceso a 729 euro. Allo stesso tempo, occorre analizzare con grande attenzione anche i prezzi che sono stati fissati per i vari Samsung Galaxy S10 Lite, ora disponibile a 429 euro su Mediaworld, mentre tra gli indossabili a fare la differenza troviamo lo Xiaomi Mi Band 4 a 24 euro. Con questo prezzo, potrebbe scavalcare anche il suo successore da poco arrivato sul mercato.

Insomma, valutate con grande attenzione le nuove offerte pensate da MediaWorld attraverso la campagna Red Weekend, andando oltre la proposta concepita per iPhone SE 2020. Che ne pensate dei prezzi che ho portato alla vostra attenzione nella giornata di oggi? Fateci sapere.