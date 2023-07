Quest’oggi, 18 luglio, vi suggeriamo un’interessante offerta su Amazon del bellissimo ed economico Apple iPhone SE 2020 (seconda generazione), che porterete a casa con uno sconto del 14% al prezzo finale di 177,99 euro (invece di 207,90 euro di listino) con il colore Bianco. Il dispositivo risulta in condizioni eccellenti ed è ricondizionato. Lo smartphone è venduto e spedito da terzi, la consegna è gratuita e, qualora foste interessati, vi consigliamo di affrettare l’acquisto in quanto vi sono solamente otto unità a disposizione. Inoltre, avrete anche la possibilità di acquistarlo subito e pagarlo in comode rate con Cofidis al check-out.

L’iPhone SE 2020 (2a generazione) sfrutta il sistema operativo iOS 13.4, ma non ha nulla da invidiare ai dispositivi superiori. Presenta un buon display da 4,7 pollici con una risoluzione di 750x1334pixel e con tecnologia IPS. Sotto la scocca troviamo il processore A13 Bionic (lo stesso processore che troviamo a bordo dei modelli di iPhone 11), abbinato a 3 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione. Per quanto concerne l’autonomia, integra una batteria da 1.821 mAh, in grado di offrire discrete prestazioni in termini di durata. Quanto alle connettività, il device offre: Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, NFC, GPS A-GPS, GLONASS, BDS e GALILEO. Dotato di connettore Lightning, mentre a mancare è il jack audio. Il dispositivo è anche resistente alla polvere e all’acqua (grado di certificazione IP67), a 1 metro fino a 30 minuti.

Offerta Apple iPhone SE 2a Generazione, 64GB, Bianca (Ricondizionato)

Resistente alla polvere e all’acqua (1 metro fino a 30 minuti, IP67)

Per quanto riguarda il comparto fotografico, l’Apple iPhone SE 2020 presenta sul retro un’unica fotocamera grandangolo da 12 MP con apertura 1.8 (con modalità ritratto, illuminazione ritratto, controllo profondità, Smart HDR di nuova generazione, registrazione video in 4K e capace di regalare ottimi scatti), mentre la fotocamera frontale è da 7 MP. Il device possiede, infine, il Touch ID per l’autenticazione sicura e Apple Pay.

