Cast e personaggi di Vivi e Lascia Vivere: Elena Sofia Ricci nella fiction Rai di Pappi Corsicato, in onda dal 23 aprile

Il cast e personaggi di Vivi e Lascia Vivere debutta stasera, giovedì 23 aprile 2020, su Rai1. La fiction, prodotta da Angelo Barbagallo per Bibi Film Tv, è diretta da Pappi Corsicato e si snoda in 6 puntate. Elena Sofia Ricci, in attesa di rivederla nella sesta stagione di Che Dio ci Aiuti, veste i panni di una protagonista forte in una storia avvincente che dai toni del family raggiunge le sfumature forti del noir e del thriller.

Laura è una donna che nelle difficoltà si scopre coraggiosa, che non si arrende e che, proprio quando la vita sembra presentarle “il conto”, reagisce, si reinventa, si concede un’altra opportunità, anche a costo di far emergere dal passato quelle verità scomode che aveva celato al mondo con attento scrupolo. Il personaggio si ispira a Filumena Marturano, come spiega il regista Pappi Corsicato: “Ricorda tante donne che molti di noi hanno conosciuto nella vita o che abbiamo visto rappresentate in molti film”. La storia è ambientata in una Napoli vivace e frizzante; una città unica e straordinariamente dinamica che, come dice il regista, “da molto tempo non si racconta più”.

“Ogni famiglia ha i suoi segreti”: questo l’incipit della nostra storia. La famiglia Ruggero ne ha uno enorme, di cui solo Laura Ruggero, la nostra protagonista, è al corrente. È lei ad averlo ideato e a custodirlo gelosamente. Laura è una cinquantenne che lavora come cuoca all’interno di una mensa; ha due figli adolescenti, un’altra figlia più grande con la quale ha un rapporto complicato e conflittuale e un marito, Renato, con il quale è sposata da vent’anni e che suona a bordo delle navi da crociera. Una vita apparentemente come tante fino al giorno in cui Laura, di ritorno da un misterioso viaggio, convoca i figli per comunicare loro una terribile notizia: il padre è morto durante una sosta a Tenerife. Un alone di mistero aleggia sulla sua dipartita; e la nuova vita di Laura riparte proprio da qui. La donna si crea un nuovo lavoro, che trasforma in una vera e propria impresa al femminile, mentre il suo passato riemerge, suo malgrado. Un suo grande amore mai vissuto, ricompare nella sua vita, sconvolgendo inaspettatamente ogni cosa.

Nel cast e personaggi di Vivi e Lascia Vivere, Elena Sofia Ricci nei panni di Laura Ruggero; al suo fianco, Giampiero De Concilio nel ruolo di Giovanni, figlio di Laura, ragazzo sensibile molto simile a sua madre – anche lui ha il desiderio di cambiare vita e, ora che suo padre non c’è più, sente di potersi esprimere liberamente; Carlotta Antonelli è Nina, studentessa modello e una delle figlie di Laura. Ma forse non è poi così perfetta: insieme alle sue amiche ha messo su una banda di “ladre; Nina ruba per “sentirsi viva” perché ha bisogno di essere amata; Silvia Mazzieri è Giada, primogenita di Laura, con cui non ha un rapporto idilliaco. In cerca di emancipazione, forse mamma e figlia non sono poi così diverse, e Giada inizierà un percorso personale molto simile a quello di sua madre.

Antonio Gerardi interpreta Renato Ruggero, spirito libero e marito di Laura. La sua passione per la musica l’ha portato a suonare sulle navi da crociera, spesso non curandosi delle responsabilità di casa – e quindi dei suoi figli. Poi un giorno ha smesso di rispondere alle chiamate di Laura. Massimo Ghini interpreta Toni, distinto uomo d’affari che ritrova Laura e conosce i suoi figli; vedrà in loro una possibilità di famiglia, ma scoprirà anche di dover fare molte rinunce. Nel cast anche Giulia Elettra Gorietti, Alessandra Acciai, Giulio Beranek e Cristina Donadio.

L’appuntamento con la prima puntata di Vivi e Lascia Vivere è per stasera, ore 21:25, su Rai1.