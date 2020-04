Super boss segreti in Final Fantasy 7 Remake: come sbloccarli tutti

Final Fantasy 7 Remake è finalmente approdato su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro lo scorso 10 aprile, riportando in vita tutta la magia del classico jRPG di Square Enix, classe 1997. E lo ha fatto con un’esperienza ruolistica decisamente moderna, ma che a sentire le recensioni è riuscita a non tradire lo spirito dell’originale, mettendo sul piatto una grafica spettacolare e un sistema di combattimento che mixa sapientemente azione e strategia per accontentare fan vecchi e nuovi. E se è vero che non mancano sorprese e bonus a rendere il tutto ancora più longevo, allo stesso modo nell’ultima fatica della casa del Chocobo è possibile combattere con alcuni boss segreti opzionali.

I super boss opzionali di Final Fantasy 7 Remake sono in tutto tre, vale a dire Bahamut, Molboro e il prototipo Urbis. Con gli ultimi due, poi, andrete a sboccare i relativi Trofei. In questa guida andrò allora a svelarvi dove trovarli tutti e le relative ricompense. Prima di tutto, per sbloccare il possente Bahamut dovrete completare tutti i dossier di ricerca di Chadley, personaggio non giocante che andrete ad incontrare nei bassifondi del Settore 7. Dopo aver completato tutte le sue missioni di ricerca sbloccherete la battaglia finale in realtà virtuale, proprio contro Bahamu, così da ottenere come ricompensa la sua Materia di Invocazione.

Passando al Molboro, sappiate che può essere combattuto solo nella modalità Difficile di Final Fantasy 7 Remake, quindi una volta aver completato l’avventura principale per la prima volta. Dopo aver portato a termine la campagna, dovrete allora rigiocare il Capitolo 17 al livello di difficoltà Difficile e andare al simulatore di combattimento VR. Come ben visibile anche nel video poco più in alto in questo stesso articolo – pubblicato su YouTube dal canale PowerPyx

– da questo simulatore di combattimento dovrete affrontare una sfida a 6 stelle usando una squadra di 3 membri contro i Mostri della Leggenda. L’ultimo round vi farà affrontare Molboro, che sconfitto vi farà ottenere il Trofeo chiamato Intervento antigas.

A chiudere abbiamo il super boss segreto progetto Urbis, che può essere sbloccato giocando nuovamente in modalità Difficile, completando tutte le sfide colosseo di Corneo, tutte e 13 le sfide del simulatore di combattimento Shinra, e tutte e 20 le missioni di ricerca di Chadley. Fatto questo, lo stesso Chadley metterà a disposizione sfide in modalità difficile, con la sfida finale che vi chiamerà ad affrontare in successione Shiva, Chocobo Ciccio, Leviatano, Bahamut e infine il progetto Urbis. Sconfitto, il Trofeo Sabotaggio estremo sarà vostro.