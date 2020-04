Il nuovo album di Adele potrebbe slittare a causa dell’emergenza Coronavirus

Il nuovo album di Adele potrebbe slittare a causa dell’emergenza. Il disco era in programma per i prossimi mesi, ma le recenti notizie sulla possibile uscita sono tutt’altro che confortanti. La sua prossima prova sulla lunga distanza potrebbe non arrivare tanto presto come era stato preannunciato, anche se a diversi anni da 25.

Le ultime dichiarazioni sulla nuova uscita

Solo qualche mese fa, si era parlato del ritorno musicale di Adele, che sarebbe stata pronta a rilasciare nuova musica a distanza di molti anni da 25.

“Si sta sicuramente preparando sia mentalmente che fisicamente per promuovere nuova musica. Sembra che accadrà entro la fine dell’anno. Parla dell’anno scorso come un anno molto difficile, e in passato ha detto che creare nuova musica è quasi come una terapia. Si può dire che sia pronta a condividerla con i suoi fan. È così impegnata, ma la sua vita è migliore di quanto non fosse prima. È molto soddisfatta di essere un’artista. Si sente viva e felice”.

Un nuovo album senza promozione?

Sarebbe impensabile l’uscita di un nuovo album senza alcuna promozione. Questa sarebbe la ragione dello slittamento dell’uscita del prossimo disco, che non potrebbe godere del richiamo dovuto a una pubblicazione attesa per molto tempo. Le attuali restrizioni per contenere il contagio da Coronavirus renderebbero infatti impossibile qualsiasi tipo di organizzazione che preveda assembramento.

Adele chiude i conti con il passato

Nei giorni scorsi, Adele ha sistemato i conti con l’ex marito, Simon Konecki, dal quale si è separata qualche mese fa. Dopo la vendita della casa, i due ex coniugi condividono il figlio Angelo, avuto alla fine del 2012. I due avevano dichiarato di aver mantenuto rapporti civili per il bene del bambino, che continueranno a crescere insieme.

Secondo E!News, che a suo tempo aveva riportato la notizia della separazione, il rapporto si sarebbe sgretolato a causa dei continui impegni di lei. La fama di Adele non ha mai rappresentato un problema per Konecki, che aveva accettato con entusiasmo il successo della moglie. Col trascorrere del tempo, il carico di lavoro di lei avrebbe reso difficoltosa la relazione, alla quale hanno deciso di porre fine nel 2019. Le indiscrezioni sulla separazione erano trapelate ben prima della conferma ufficiale, che è arrivata qualche settimana più tardi.

L’emergenza Coronavirus ha congelato la musica

Una sorte che è toccata a molti degli artisti che avevano in programma di uscire con un nuovo disco. Si parla di Lady Gaga ma anche anche di Sam Smith e Alanis Morrissette, che hanno promesso ai fan che il disco è rimandato ma non annullato. Sam Smith ha però deciso che il suo album avrà un titolo diverso: