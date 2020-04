Il finale forzato di Empire lascia tutto sospeso: dal rilascio dello script ad uno spin-off su Cookie, ecco le possibili soluzioni

Il finale forzato di Empire ha lasciato tutti senza fiato e non per via della sua bellezza o per le sue rivelazioni ma perché si vede lontano un miglio che è solo qualcosa che è stato messo insieme in fretta e in furia per risolvere il problema causato dall’emergenza Coronavirus. La Pandemia ha costretto tutti in casa e non ha permesso di continuare i lavori in corso per girare l’episodio finale di Empire e non solo per questa sesta stagione in corso ma per tutta la serie, e quindi? Si è deciso che l’episodio numero 18 andato in onda ieri sera negli Usa fosse il finale forzato di Empire.

All’episodio già confezionato sono state aggiunte le scene girate e che avrebbero dovuto fare parte del 19esimo e il risultato non è stato dei migliori, ma cosa ne sarà del finale? A rispondere a questa domanda ci ha pensato Brett Mahoney, showrunner della serie, che a TvLine si è detto fiducioso riguardo alla possibilità di girare un giorno il finale della serie ma ha parlato anche di una possibilità narrativa un po’ diversa, un modo alternativo per chiudere Empire che potrebbe non piacere ai fan: “Nel vero finale della serie avremo scoperto chi ha sparato a Lucious e chi ha fatto saltare in aria l’auto di Cookie, e se uno dei due sia sopravvissuto ma la conclusione è stata vittima di COVID-19. Vi prometto che se non riusciamo a filmare quell’episodio otterremo una soluzione in un modo o nell’altro“.

ATTENZIONE SPOILER!

Il finale forzato di Empire è stato in realtà un’amalgama che è scoppiata negli ultimi 15 minuti imbottiti di eventi e di colpi di scena a cominciare dalla rottura tra Lucious e Yana, passando dalla morte di quest’ultia e di Bid Bad Damon Cross e, infine, con la tanto attesa première di il lungometraggio sull’impero di Hakeem e l’immancabile incontro romantico tra Cookie e Lucious. Tutto questo in pochi minuti ma senza regalare una vera conclusione al pubblico che aspetta da tempo di capire qualcosa di più sulle apparenti morti di Cookie e Lucious.

È proprio lo showrunner Brett Mahoney che spiega come il ventesimo episodio, il finale vero e proprio, avrebbe concluso entrambi i cliffhangers dicendosi pronto a risolvere la cosa, in un modo o nell’altro, magari rilasciando addirittura lo script se non sarà possibile rimettere tutti insieme per le riprese. Alla fine, però, sempre a TvLine, alza il velo su un’altra possibile soluzione e non solo, ovvero il tanto chiacchierato spin-off su Cookie: “Non ho nulla a che fare con nessuno spin-off. Ma immagino che sarebbe qualcosa a cui la gente sarebbe interessata e immagino che per questo la rete vorrebbe esplorarlo ma non so dove sia o cosa stiano facendo”.

L’appuntamento con il finale di Empire in Italia è fissato per il prossimo 3 maggio, domenica, sempre su FoxLife in lingua originale a partire dalle 22.00.