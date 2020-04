Un Senso di Vasco Rossi contro il Coronavirus: il video degli studenti delle scuole medie

I ragazzi delle scuole medie canto Un Senso di Vasco Rossi contro il Coronavirus. L’artista condivide il video sui social, che diventa virale.

In un periodo in cui lo stare a casa è l’unica cosa da fare, anche gli studenti di ogni ordine e grado stanno facendo lezione in streaming. A raggiungere l’orecchio di Vasco Rossi è stato il progetto di una lezione di musica un po’ diversa dal solito.

Gli studenti delle classi 2° e 3° della scuola media Petrarca di Pontenure (parte dell’istituto comprensivo Amaldi di Cadeo), in provincia di Piacenza, hanno realizzato Un Senso di Vasco Rossi cantando il suo pezzo per ricavarne un video collettivo. I ragazzi sono stati guidati dal maestro Luigi Del Matti, il loro professore di musica.

Un Senso del Blasco è stata la canzone scelta per il progetto interattivo che ha visto una serie di studenti alle prese con la musica cantata. Si sono tutti messi alla prova con uno dei brani più noti di Vasco Rossi che li ha promossi a pieni voti condividendo il loro video sui social.

Un Senso di Vasco Rossi contro il Coronavirus, il video:

Mirko, l’infermiere che si prepara a suon di Un Senso

Non solo i ragazzi della scuola media Petrarca di Pontenure, negli scorsi giorni Un Senso ha raggiunto i social anche attraverso Mirko: l’infermiere dell’ospedale di Rivoli (Torino) è apparso sui social mentre si preparava per il turno a suon di musica! LEGGI L’ARTICOLO

I concerti di Vasco Rossi al tempo del Coronavirus

Non sono al momento giunte notizie ufficiali a proposito del futuro dei concerti estivi di Vasco Rossi. Probabilmente verranno rimandati all’estate 2021 (o all’autunno 2020) ma si attendono aggiornamenti.

A condividere le perplessità con i fan è stato lo stesso rocker di Zocca che, sui social, qualche giorno fa, ha scritto di essere in attesa delle prossime disposizioni governative in materi di concerti dal vivo. I suoi concerti, in programma per il mese di giugno, potrebbero slittare a settembre oppure all’estate 2021.

Seguiranno aggiornamenti direttamente attraverso i suoi canali.



“Avevo fatto tutti i miei progetti…colpa del virus! Aspettiamo le disposizioni governative. Ovviamente già da ora non ci facciamo grandi illusioni per Giugno; le prossime disposizioni del governo probabilmente chiariranno se sarà possibile pensare a una riprogrammazione per il prossimo Settembre, in caso contrario l’appuntamento sarà per Giugno 2021”.

Vasco Rossi ha anticipato di essere scettico sulla possibilità di effettuare concerti regolarmente, come da calendario già divulgato e ha invitato i suoi seguaci a portare pazienza in attesa di aggiornamenti.

Le date estive di Vasco Rossi:

Le date a rischio sono quelle del Vasco Non Stop Live Festival di giugno 2020 in programma a Firenze, Milano, Roma e Imola.

10 giugno Firenze, Visarno Arena – Firenze Rocks

15 giugno Milano, MIND Milano Innovation District (Area Expo) – I-Days 2020

19 e 20 giugno Roma, Circo Massimo – Rock in Roma

26 giugno Imola, Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari