Nuovi sticker WhatsApp Insieme a Casa in download da oggi 21 aprile

Sono davvero belli i nuovi sticker WhatsApp “Insieme a Casa” resi disponibili al download nell’applicazione di messaggistica da oggi 21 aprile. Gli sviluppatori dello strumento di comunicazione, in collaborazione con la World Health Organization (meglio nota per noi italiani come l’Organizzazione Mondiale della Sanità ossia l’OMS) hanno pensato a creare adesivi dedicati a questo particolare monmento di emergenza per la pandemia Covid-19.

Per condividere speranza e buoni sentimenti, per celebrare i veri eroi del momento o ancora per ricordare le attività domestiche che ci tengono impegnati nella quarantena: sono questi gli argomenti cardine dei nuovi sticker WhatsApp che in molti non tarderanno ad utilizzare proprio da queste ore, visto che sono disponibili sia sulla versione dell’app Android che su quella per iPhone.

Come è possibile scaricare i nuovi sticker WhatsApp “Insieme a Casa”? Nella sezione già occupata dalle emoticon nell’app di messaggistica, bisognerà selezionare la classica icona dell’adesivo. Poi bisognerà andare, in alto a destra nella stessa schermata sul simbolo del più. A questo punto sarà evidenziato il nuovo pacchetto di adesivi pronti al download. Il suo peso è davvero molto esiguo ossia pari a 272 Kb. Una volta scaricato il nuovo pack, le nuove soluzioni da inviare ad amici e parenti saranno sempre a disposizione per essere inviate in chat singole e di gruppo. Non c’è che l’imbarazzo della scelta tra l’invito “Insieme ce la faremo!”, cuori di ogni genere, un batti cinque in aria, un’immagine rappresentativa delle video chiamate e ancora dei saluti dai balconi di casa. Per finire, non mancano i riferimenti a dottori supereroi, all’importanza di gesti di igiene come lavarsi le mani e qualche esempio di attività fitness in home.

Oltre agli sticker WhstsApp del pacchetto Insieme a Casa va segnalato che, sempre da oggi 21 aprile, è possibile anche effettuare il download di un altro gruppo di adesivi con protagonista un tenero orsetto. La raccolta i chiama Riakkuma ed ha un peso di 404 KB,