La rete TIM non funziona bene il 21 aprile: i problemi in corso

La rete TIM non funziona come dovrebbe in questo martedì 21 aprile. Ci sono problemi registrati per il servizio di connessione in molte parti d’Italia in questa mattinata e di fatto la navigazione è di molto rallentata o assente, rendendo anche frustrante l’accesso al servizio.

Come si stanno manifestando maggiormente i problemi della rete TIM in queste ore? Il disservizio è relativo alla linea fissa ed in particolar modo, alla sola connessione di rete e non al servizio di chiamate. Soprattutto chi ha un abbonamento fibra, lamenta l’impossibilità di utilizzare al meglio la rete pure per scopi fondamentali al momento, come le lezioni di didattica a distanza per gli studenti o eventuali strumenti di comunicazione utili per lo smart working. Ancora, non mancano le lamentele di gamers più o meno incalliti che, in queste ore, non riescono a portare a termine sessioni di gioco online per la mancanza della banda di rete necessaria.

Il servizio Downdetector, almeno dalle 10 di questa mattina, segnala la presenza di anomalie anche vistose. La rete TIM non funziona oggi per un numero sempre crescente di clienti a al momento di questa pubblicazioni, le testimonianze di disservizi sono già nell’ordine delle centinaia. Le più copiose segnalazioni di errori e problemi, per forza di cose, provengono dalle grandi città italiane con densità abitativa maggiore e dunque anche di clienti: il riferimento è dunque soprattutto a Roma, Milano, Napoli ma di certo le anomalie non sono riservate solo a questi centri.

L’operatore non ha reso noto attraverso i suoi canali ufficiali quali siano i reali problemi legati al disservizio odierno. Se ora la rete rete TIM non funziona correttamente, non possiamo ipotizzare alcuna tempistica di risoluzione del disservizio che potrebbe pure semplicemente essere dovuto alla gran mole di traffico odierno, ancora in pieno periodo di quarantena.