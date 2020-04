Problemi SDA Spedizioni il 20 aprile, non funziona il sito

Si registrano seri problemi SDA Spedizioni in questo lunedì 20 aprile. Non funziona il sito del servizio dalle prime ore di questa giornata e tutti gli utenti interessati a verificare la posizione di un pacco o ad altro tipo di procedura devono per forza rinunciare al loto intento.

La situazione, al momento di questa pubblicazione, è la seguente: in pratica visitando il sito SDA si visualizza un messaggio di errore molto eloquente. Si parla, in effetti, di indisponibilità totale del sito, di cui tutte le funzioni sono praticamente bloccate. Il team di assistenza e sviluppo del portale non può fare altro che scusarsi per il disagio che si spera essere temporaneo e non prolungato nel corso del tempo.

Chiunque sta incorrendo nei problemi SDA di questa giornata con il sito del servizio del tutto non funzionante, è invitato dunque a procedere come segue: attendere un po’ e riprovare a collegarsi alla stessa pagina più volte. Sarebbe opportuno, nei test successivi al primo, svuotare la cache del proprio browser per evitare di visualizzare sempre la stessa pagina di down e non, magari, quella di accesso al servizio completamente funzionante.

Al momento di questa pubblicazione, purtroppo, non ci sono spiegazioni ufficiali relative alla natura del disguido tecnico odierno. I problemi SDA attuali potrebbero rientrare anche in poco tempo ma per il momento la tempistica di risoluzione del down resta impossibile da stabilire a priori. Questo primo approfondimento sarà aggiornato con le prossime informazioni sullo stato del servizio ed eventuali comunicazioni ufficiali da parte dello staff di supporto.

Aggiornamento 10:00 – I problemi SDA Spedizioni con il mancato accesso alla piattaforma per la gestione e il controllo dei pacchi non sono ancora rientrati. Anzi, al tentativo di accesso al portale, proprio in questi minuti, gli utenti non visualizzano più la pagina di cortesia riportata anche nell’immagine di apertura di questo articolo ma un codice di errore ben specifico., ossia il seguente: