Nettamente indietro il Samsung Galaxy S20 rispetto al Galaxy S10: le vendite non decollano

Non sono per nulla incoraggianti gli ultimi numeri che stanno venendo alla luce per quanto concerne la serie dei Samsung Galaxy S20. Nonostante offerte tutto sommato interessanti, se pensiamo al fatto che lo smartphone ha appena un paio di mesi di vita, a quanto pare gli utenti in giro per il mondo ci vanno piano prima di ridare fiducia al produttore coreano. Piattaforme come Amazon, non a caso, stanno cercando di venire incontro alle persone con alcune proposte apprezzabili, come del resto avrete notato la scorsa settimana. Ad oggi, però, non basta.

L’andamento delle vendite del Samsung Galaxy S20 rispetto al predecessore

Come stanno andando le cose per il top di gamma 2020 del produttore coreano? Le vendite sono sicuramente frenate dal contesto generale, visto che la pandemia da Coronavirus da un lato tiene le persone chiuse in casa, dall’altro ha generato una crisi economica che rende assai più complicata una spesa pari al valore del Samsung Galaxy S20. Trend nell’aria da diverse settimane e tutto sommato comprensibile, se pensiamo a quello che ognuno di noi più o meno sta vivendo, ma che adesso trova conferme importanti tramite un recente report da parte di SamMobile.

Non è un caso che i gestori di telefonia mobile della Corea del Sud affermino che le vendite cumulative dei vari Samsung Galaxy S20, Galaxy S20 Plus e Galaxy S20 Ultra rappresentino appena il 60% delle vendite riscontrato un anno fa di questi tempi con il Samsung Galaxy S10. Certo, questi numeri non possono essere applicati in automatico in scala mondiale, ma contribuiscono a farsi un’idea su quella che è attualmente la situazione generale.

Alcune voci parlano di un caso che ammonterebbe a circa il 20%, il che rappresenterebbe comunque uno dei trend maggiormente negativi per il produttore con la serie S. Staremo a vedere se l’evoluzione della pandemia e qualche buona offerta riuscirà a cambiare il trend per il Samsung Galaxy S20 nel corso delle prossime settimane.