Anche la nuova edizione di Ballando Con Le Stelle verso il rinvio in autunno. Il programma condotto da Milly Carlucci aveva già subito un primo slittamento nel mese di marzo, alla partenza, ma la prossima stagione sembra essere stata completamente rimandata in autunno.

Non è quindi possibile avviare il programma in condizioni di sicurezza, soprattutto se si considerano le esibizioni dei concorrenti in gara nelle quali non si può applicare la distanza minima di un metro. Impensabile anche agire senza pubblico, come sta accadendo per i programmi ancora in onda.

Ballando Con Le Stelle cambierà collocazione

Stando alle prime indiscrezioni trapelate sul ritorno di Ballando Con Le Stelle, il programma di Milly Carlucci non dovrebbe andare in onda il sabato ma il martedì. Si preannuncia, quindi, un cambiamento storico per il programma in onda da 15 anni, collocato da sempre al sabato. Le novità rimangono in attesa di conferma da parte della produzione, ma lo slittamento ai mesi autunnali è apparso inevitabile già da qualche tempo.

Il programma era già stato rimandato prima del debutto di marzo:

“Il nostro studio è quasi pronto ed è sempre un’emozione stare qui, ma essendo sensibili alle richieste del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte abbiamo deciso di sospendere le prove di ‘Ballando con le stelle’ e il programma slitterà più avanti. Vogliamo attenerci scrupolosamente a tutte le regole di sicurezza consigliate dal Ministero delle Salute. La cosa più importante, in questo momento è rimanere a casa e prenderci cura della nostra salute. Vi terremo aggiornati su tutte le novità”.

Samantha Togni balla samba a casa

La competizione di Ballando Con Le Stelle non si ferma. Samantha Togni e Samuel Peron sono infatti rivali agguerriti sui social, dove hanno avviato una sfida di salsa che hanno trasmesso su Instagram. A votare sono i followers dell’una e dell’altro, che scelgono il loro preferito. Ad annunciarlo è Samantha Togni, che dà appuntamento sui suoi canali social.

“Ci stiamo preparando per la sfida di samba si terrà in diretta Instagram domenica alle 17.30. Mario Russo, come gliel’ammolla!”

I nomi dei concorrenti di Ballando Con Le Stelle 2020

La rosa dei concorrenti di Ballando Con Le Stelle era già stata annunciata. Si è parlato di Costantino Della Gherardesca, Daniele Scardina, Gilles Rocca, l’artista Holaf insieme a Barbara Bouchet e Rosalinda Celentano, ma anche Vittoria Schisano, Ninetto Davoli, Paolo Conticini, Lina Sastri e Tullio Solenghi.

Racconta Milly Carlucci:

“Eravamo in teatro già a fare le nostre prove quando, purtroppo, come sappiamo, la situazione è precipitata. All’inizio avevamo riorganizzato il programma sulla base delle nuove misure di sicurezza e stavamo preparando delle coreografie studiate in modo tale da garantire l’assenza di contatto fisico tra ballerini e allievi. una scelta giustissima che mi trova completamente d’accordo. Vedremo quando sarà possibile recuperare questa edizione del programma. I maestri di Ballando Con Le Stelle stanno facendo lezione con i concorrenti assegnati attraverso le nuove tecnologie”.

La televisione ai tempi del Coronavirus

L’arrivo del Covid-19 in Italia ha rivoluzionato completamente la maniera di fare televisione. Gli studi si sono svuotati, senza che il pubblico possa assistere alle trasmissioni, mentre i presenti sono obbligati a tenere un metro di distanza. Alcuni dei programmi sono stati rimandati a data da destinarsi, mentre altri sono ripresi con un format completamente rivoluzionato, come nel caso di Uomini e Donne.