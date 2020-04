In Westworld 3×06 c’è sete di vendetta su tutti i fronti, ormai imminente lo scontro finale (promo 3×07)

Dopo un avvio insolitamente lento, la serie di Jonathan Nolan e Lisa Joy avverte l’approssimarsi della conclusione e acquista un ritmo decisamente più incalzante. A tre episodi dal termine della stagione Westworld 3×06 supera la linearità delle scorse settimane e aggancia più storyline e linee temporali per prepararsi a una sempre più evidente e inevitabile resa dei conti.

Com’è chiaro, infatti, tutti i personaggi osservati nel corso della terza stagione hanno ormai sviluppato una chiara sete di vendetta. Note le motivazioni di Dolores e Serac, in Westworld 3×06 diventano palesi anche quelle di Maeve, Charlotte Hale – o meglio Haleores – e forse, in parte, anche di William.

Maeve, anzitutto, trova finalmente un valido motivo per prendere le parti di Serac nella battaglia contro Dolores. Le due hanno un illuminante dialogo durante il quale espongono le proprie motivazioni ad agire e saggiano la possibilità che l’altra smetta di perseguire i propri scopi. Vuoi che io sia una santa, ma tu non lo sei. Non sei neppure cattiva, e neanche io lo sono. Siamo sopravvissuti, riflette l’ex Connells, ora semplicemente una replica di Dolores.

La sua tesi non fa una piega e dimostra come le due non possano che concordare di non concordare sulle reciproche intenzioni. Com’era parso evidente già in alcuni dei primi trailer di Westworld 3, questa stagione non è altro che una lunga preparazione alla – definitiva? – resa dai conti tra le due, a questo punto ormai imminente.

Se nelle scorse settimane non era parso comprensibile cosa potesse convincere davvero Maeve a schierarsi con un umano e adoperarsi per eliminare un’altra host, la distruzione della perla di Hector da parte di Haleores sembra ora cambiare le carte in tavola.

E altrettanto diverse appaiono ora le prospettive di Haleores, grazie anche a una nuova, convincente prova da parte di Tessa Thompson. La sua storia di mera esecutrice delle disposizioni dell’altra Dolores si scontra più che mai con la sua nuova esperienza di umana, più sensibile e sentimentale, al punto da risultare riconoscibile dallo stesso Serac.

È questa sorta di mancanza di risolutezza a costare la vita del fidanzato e del figlio di Charlotte Hale, e allo stesso tempo a consolidare la posizione di Haleores contro Serac. Il suo essere sopravvissuta a un vero e proprio attentato scatena anche in lei quella sete di vendetta alla quale era sembrata disposta a rinunciare pur di mettere in salvo una famiglia non davvero sua.

L’esperienza al contempo più catartica e sconcertante in Westworld 3×06 resta però quella di William, chiuso in un istituto e intrappolato in una sessione di terapia con tutte le versioni di sé: William bambino; William adulto ma ancora giovane, con il volto di Jimmi Simpson; William uomo in nero; William a un’età quanto più simile a quella attuale.

E poi c’è Jimmy Delos, che in virtù di perversi meccanismi mentali lo convince a disfarsi brutalmente di tutti gli altri William, poco prima che Bernard e Stubbs lo risveglino da quell’orrido torpore e lascino intravedere la possibilità di una nuova avventura. Alla ricerca di Dolores? Di Serac? Non è ancora chiaro.

In fin dei conti, Westworld 3×06 fa un deciso passo in avanti verso una battaglia che si prospetta epica. A due episodi dalla conclusione della stagione – e in vista di altri lunghi anni di attesa, probabilmente – i due fronti e le motivazioni che li spingono a opporsi si fanno sempre più chiari. Lo scontro fra umani e host ha portato finora al siglarsi di imprevedibili alleanze, e sarà interessante capire quali esigenze prevarranno.

Che nessuno se la passi benissimo lo si intuisce già dal primo promo di Westworld 3×07, episodio in cui presumibilmente si scoprirà qualcosa in più sul passato di Caleb e si avrà un primo scontro diretto – dagli esiti imprevedbili – fra Maeve e Dolores.