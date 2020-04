Domanda bonus 600 euro in attesa di esito? INPS ci sta lavorando

Non sono pochi i cittadini italiani per cui la domanda del bonus 600 euro è ancora in attesa di esito. L’ente previdenziale ha messo a disposizione, da un paio di giorni, la procedura per verificare la propria richiesta e di fatto in molti ancora visualizzando il messaggio in questione all’interno del loro profilo e anche cassetto previdenziale.

In un primo momento, gli accrediti del bonus 600 euro sarebbero dovuti diventare effettivi per tutti entro lo scorso venerdì 17 aprile. Poi, l’INPS ha aperto alla possibilità che la somma di indennizzo prevista dal Decreto Cura Italia giungesse anche all’inizio di questa settimana e dunque a partire da oggi 20 aprile. Ma purtroppo non sono pochi coloro rimasti ancora a bocca asciutta del pratico aiuto in questo momento di emergenza Covid-19.

A tal proposito, proprio in riferimento alle domande del bonus 600 euro dell’INPS, ecco raccolto l’ultimo feedback dell’ente previdenziale attraverso il suo canale social Twitter. In pratica tutte le richieste che riportano la notifica “in attesa di esito” sono in procinto di essere lavorate. Solo dopo la verifica si riceverà l’importo ralativo alla domanda inoltratati, magari proprio nei primi giorni di aprile.

Va chiarito che tutti coloro che hanno compilato correttamente la domanda per il bonus 600 euro e allo stesso tempo posseggono i requisiti previsti dalla legge non devono temere per l’erogazione dell’accredito sul loro conto in banca. L’INPS sta processando, negli ultimi giorni, un gran numero di pratiche per l’aiuto economico previsto dal decreto Cura Italia. i ritardi sono dunque imputabili solo a questo.

L’INPS ha competenze per l’elargizione del bonus per i lavoratori autonomi, agricoli, dello spetaccolo e per i professionisti e le partite IVA. Ribadisce tuttavia di non avere nulla a che vedere invece con le competenze delle Casse private dei professionisti per le quali c’è una gestione separata e a se stante.

La sua domanda è ancora in lavorazione e a breve riceverà l’esito. Le ricordiamo che tutti coloro che hanno presentato domanda correttamente e hanno i requisiti di legge riceveranno il bonus #InpsInAscolto — INPS (@INPS_it) April 20, 2020