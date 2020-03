Channel Kindness è il nuovo libro di Lady Gaga atteso a settembre

Il nuovo libro di Lady Gaga è Channel Kindness. Il volume è atteso per il mese di settembre, così come ha annunciato l’artista sui suoi canali social. Dalle prime indiscrezioni, si tratterebbe di una antologia nella quale sono raccolti racconti di speranza composti da giovani autori.

Il titolo completo del libro è Channel Kindness: Stories of Kindness and Community e contiene brani scritti da alcuni autori di talento, con data di pubblicazione attesa per il 22 settembre. Queste le parole che riassumono l’uscita del libro di Lady Gaga, in programma a qualche mese da Chromatica:

“‘Channel Kindness’ include storie di un giovane scrittore che ha scoperto il potere dell’amore per sé stesso dopo essere stato vittima di bullismo a scuola, di qualcuno che ha dato vita a un movimento per superare lo stigma intorno alla malattia mentale, e un altro che ha creato spazi sicuri per i giovani LGBTQ”.

Channel Kindness esce il 22 settembre per Born This Way Foundation

Come già annunciato, l’uscita del libro è attesa per il 22 novembre ed è edito da Born This Way Foundation. Si tratta, quindi, di un nuovo progetto della fondazione creata da Lady Gaga e da sua madre Cynthia nel 2012.

Le ultime dichiarazioni di Lady Gaga sul libro

In una recente intervista rilasciata a Oprah Magazine, Lady Gaga ha anche dato qualche anticipazione sui contenuti del volume che uscirà a settembre. L’artista, che ha appena rilasciato il singolo Stupid Love, ha dichiarato che i contenuti del libro potrebbero aiutare a riscoprire una coscienza più gentile: “Questo libro ci ricorda che non siamo soli”.

Lady Gaga presenta Chromatica

Nei giorni scorsi, Lady Gaga ha annunciato il suo sesto album in studio, che ha deciso di intitolare Chromatica. La data d’uscita è fissata per il 10 aprile e comprenderà una serie di colori, iniziati con il rilascio del primo singolo Stupid Love per il quale ha già previsto il video ufficiale.

Al via il tour per il supporto di Chromatica

Lady Gaga ha anche annunciato il nuovo tour di supporto all’album, Chromatica, che per il momento esclude l’Italia. Il tour inizierà da Parigi il 24 luglio e proseguirà nelle settimane successive fino al 19 agosto. La tournée è stata annunciata in piena emergenza coronavirus, anche se in programma per il mese di luglio. La speranza è quella di far rientrare l’emergenza il prima possibile, per il bene di tutto il mondo.

Il The Chromatica Ball raggiungerà quindi una parte del globo ma le date non sono ancora state annunciate. Lady Gaga era stata in Italia anche per il supporto di Joanne, sua quinta prova di studio che ha anticipato il progetto di A Star Is Born con Bradley Cooper e per il quale ha ottenuto il Premio Oscar. L’intesa tra i due aveva fatto sognare, ma Lady Gaga aveva più volte dichiarato che si trattava di semplici esigenze di scena. I due artisti non avevano quindi attraversato alcuna situazione sentimentale. Dopo il successo del film, Lady Gaga è tornata al suo percorso da solista fino all’annuncio del nuovo album di inediti atteso per aprile.