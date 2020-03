Biglietti per Gemitaiz e MadMan a Rock In Roma con Scatola Nera, al via la prevendita

Gemitaiz e MadMan a Rock In Roma il 1° luglio 2020 per un concerto all’Ippodromo delle Capannelle di Roma.

I biglietti per assistere allo spettacolo saranno disponibili da oggi, giovedì 5 marzo, solo online, e da sabato 8 marzo anche nei punti vendita autorizzati dislocati in tutta la penisola.

Dopo lo slittamento degli eventi in programma a marzo, Gemitaiz e MadMan annunciano un grande concerto al Rock in Roma che si terrà nel primo giorno di luglio, primo spettacolo della tournée estiva che li porterà in tutta la penisola.

I concerti di Gemitaiz & MadMan saranno l’occasione per sentire dal vivo il nuovo disco Scatola Nera, certificato oro da FIMI/GfK Italia – da cui prende il nome il tour. Sul palco, i due artisti ripercorreranno la loro storia musicale attraverso una selezione di brani celebri.

Da Scatola Nera, segnaliamo i brani Fuori E Dentro feat tha Supreme ed Esagono feat. Salmo che sono stati certificati oro, mentre Veleno 7 ha conquistato il disco di platino. Quest’ultimo brano è stato quello che ha anticipato il rilascio dell’album e ha consentito a Gemitaiz e MadMan di battere un record nazionale legato al numero di stream giornalieri. I due hanno raggiunto quota 1.824.280 stream in sole 24 ore detenendo il primato per numero di ascolti per un singolo brano su Spotify nelle prime 24 ore di disponibilità.

Biglietti in prevendita per Gemitaiz e Madman a Rock In Roma

I biglietti per assistere al concerto di Gemitaiz e Madman a Rock In Roma saranno disponibili in prevendita online su rockinroma.com e Ticketone.it dalle ore 16:00 di giovedì 5 marzo.

I biglietti saranno acquistabili in tutti i punti vendita Ticketone e Box Office Lazio dalle ore 16:00 di domenica 8 marzo.

Due le fasce di prezzo in base alla tipologia di posto scelta. I biglietto per il PIT sottopalco, l’area più vicina al palco, è disponile al prezzo di € 40,00 + € 6,00 di diritti di prevendita; il biglietto per il posto unico intero non numerato è in vendita a € 25,00 + € 3,75 di diritti di prevendita.

Prezzi dei biglietti:

PIT: € 40,00 + € 6,00 d.p.

Posto Unico intero: € 25,00 + € 3,75 d.p.

Rinviati i concerti di marzo

Le vigenti disposizioni governative fanno slittare il tour di Gemitaiz e Madman inizialmente in programma per il mese di marzo. I concerti dei due rapper restano confermati ma si terranno nel mese di aprile e i biglietti già acquistati rimarranno validi per accedere ai rispettivi nuovi eventi.

Il 9 marzo verrà comunicata la data del recupero del concerto di Rimini, inizialmente in programma per il 7 marzo. Le altre date sono già note e sono le seguenti:

9 APRILE – PALAZZO DELLO SPORT – ROMA

15 APRILE – MEDIOLANUM FORUM – MILANO

18 APRILE – PALAPARTENOPE – NAPOLI

24 APRILE – TEATRO DELLA CONCORDIA – VENARIA REALE (TO)

29 APRILE – TUSCANY HALL – FIRENZE

Le disposizioni del Dpcm del 4 marzo

Le vigenti disposizioni governative hanno reso necessario il posticipo dei live che si sarebbero dovuti tenere questo mese e il decreto di ieri estende l’obbligo di sospensioni di incontri, convegni e spettacoli dal vivo fino al 3 aprile compreso. TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SU SCUOLE ED EVENTI

Sono da considerarsi posticipati (e in alcuni casi annullati) tutti gli eventi in programma a marzo che non consentano al pubblico di mantenere una distanza di sicurezza minima pari a 1 metro.