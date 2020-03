Melissa Benoist è incinta di Chris Wood: la star di Supergirl presto mamma, e le riprese?

Melissa Benoist è incinta di Chris Wood. Non ci poteva essere notizia più bella per la star di Supergirl e per i fan che la seguono dai tempi di Glee, che sono stati felici per il suo matrimonio con il collega co-star Blake Jenner e che hanno pianto con lei quando ha deciso di parlare della violenza subita al suo fianco. Adesso sul volto di Melissa Benoist è tornato il sorriso proprio grazie alla nuova vita che il ruolo in Supergirl le ha regalato e non solo lavorativamente parlando ma anche nella vita privata.

Aver conosciuto Chris Wood le ha dato la forza di voltare pagina, di lasciarsi alle spalle un tunnel di violenza e dolore per guardare avanti e credere ancora nella felicità e nell’amore, il risultato? Una bellissima famiglia sta prendendo forma perché presto Chris Wood diventerà papà per davvero dopo essere stato un “buon papà canino”, come scrive l’attrice su Instagram.

Ecco il suo post pubblicato poco fa in cui appare insieme al neo marito e ai loro bambini a quattro zampe:

L’annuncio è arrivato anche sul profilo Instagram di Chris Wood che ha posato con un finto pancione abbracciato alla sua Melissa Benoist in una foto dolcissima che ha fatto già il giro del mondo. Ecco il post:

Come spesso avviene in questo caso la gioia dell’annuncio lascia poi il posto al dubbio e alla paura che questo si possa ripercuotere sulle ultime riprese dei nuovi episodi di Supergirl. Attualmente la serie è in onda negli Usa e presto sbarcherà anche in Italia ma sul set a Vancouver si sta lavorando a pieno ritmo per mettere insieme gli ultimi episodi in onda a maggio. Al momento sembra che Melissa Benoist sarà ancora sul set e porterà a termine le riprese e, quindi, non ci sarà un taglio.

Melissa Benoist e Chris Wood hanno annunciato il loro fidanzamento il 10 febbraio 2019 (anche se i due stavano insieme ormai da oltre un anno) e il loro matrimonio è andato in scena in gran segreto qualche mese dopo, a settembre 2019. Adesso, marzo 2020, è arrivato l’annuncio che presto saranno in tre.