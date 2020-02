Il documentario su Biagio Antonacci in onda su Sky Arte il 28 febbraio

Musica e vita nel documentario su Biagio Antonacci, in onda su Sky Arte a cominciare dalle 20,35 del 28 febbraio. L’artista di Rozzano racconterà i suoi esordi ma anche la maniera in cui è riuscito a trasformare un sogno in realtà, a cominciare dai primi passi nella musica fino al grande successo.

Si partirà da Rozzano, dove Biagio Antonacci è nato ed ha mosso i suoi primi passi in musica, ma anche di Bologna, città che l’ha adottato nei primi anni 90 e nella quale risiede ancora. Nel 2018, Biagio Antonacci aveva concluso il tour proprio a Bologna, alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno, per l’ultimo concerto del tour dedicato a Dediche E Manie.

Chiaramente Visibili Dallo Spazio è il nuovo album di Biagio Antonacci

Biagio Antonacci è tornato sul mercato discografico a cominciare dal 29 novembre con Chiaramente Visibili Dallo Spazio, che ha rilasciato dopo il lancio del singolo Ci Siamo Capiti Male. Dall’album, è già stato estratto il secondo singolo – Ti Saprò Aspettare – nel cui video compare anche Gianluigi Buffon come guest star.

Le dichiarazioni di Biagio Antonacci per il nuovo album

“Un disco vissuto e nato in studi diversi. Mi piaceva rinforzare l’aspetto acustico da cantautore minimalista. Il mio sogno è un disco chitarra e voce, prima o poi lo farò. Andrebbe ascoltato, meditato, come album. Vi voglio dire grazie di questi anni, momenti di musica”.

E continua:

“Mi piace aver rispettato il sogno di quel ragazzo di Rozzano che sognava di fare il suo primo disco. E mai avrei pensato di poterne fare 15 in studio, più tutti gli altri. E di riuscire a creare interesse, negli anni. Vedere gli occhi voi, la Sony, stare insieme a questo gruppo per cercare non solo di conquistare podi ma quello della nostra vita”.

Sul tour, invece, dichiara:

“Mi manca stare sul palco con la chitarra in mano, pianoforte. Non avere solo la musica prepotente che mi gasa un casino ma anche riuscendo a trovare un dialogo col pubblico”.

Presto il tour stanziale per Chiaramente Visibili Dallo Spazio

Il nuovo album sarà portato anche in tour in una forma del tutto speciale, con una residency al Teatro Carcano di Milano per la quale sono in prevendita i biglietti. I concerti inizieranno a fine settembre e continueranno fino alla fine di ottobre, secondo il calendario già annunciato.

Il nuovo album dopo il tour con Laura Pausini

Biagio Antonacci è tornato a lavorare sul suo ultimo album di inediti appena dopo la conclusione della tournée che ha tenuto con Laura Pausini, fino alla data che hanno condotto in Sardegna, all’Arena Fiera, dalla quale mancavano entrambi da molti anni. Il tour era iniziato dallo Stadio San Nicola di Bari e aveva toccato tutti i maggiori stadi italiani, compresa la doppia data allo Stadio San Siro.

Chiaramente Visibili Dallo Spazio sul palco di Sanremo 2020

La musica di Chiaramente Visibili Dallo Spazio è approdata anche sul palco del Festival di Sanremo, al quale Biagio Antonacci ha partecipato nella finale dell’8 febbraio. La sua partecipazione era stata annunciata tramite la pagina ufficiale di Amadeus, che aveva condiviso una foto nella quale l’uno era il sosia dell’altro.