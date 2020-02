Svelata la tracklist del nuovo album dei Bon Jovi anticipato dal singolo Limitless (testo e traduzione)

Il nuovo album dei Bon Jovi si chiamerà 2020 e uscirà il 15 maggio. Nel frattempo la band di You Give Love A Bad Name ha lanciato il nuovo singolo di quest’anno – anticipato da Unbroken – con il titolo Limitless. Un brano di rock energico dal ritmo sostenuto, il basso deciso e le chitarre più che presenti, ma che rende sempre giustizia al timbro inconfondibile di Jon Bon Jovi, che ha ancora tanto fiato da impiegare.

Limitless, del resto, è stata anche una challenge proposta dalla stessa band nel mese scorso quando era stata pubblicata una versione strumentale per coinvolgere i fan nel canto. Il vincitore avrà la possibilità di cantare il brano insieme ai Bon Jovi durante una delle date del tour nordamericano.

Sul nuovo album dei Bon Jovi, 2020, il frontman ha dichiarato che sarà un punto di rottura con il precedente This House Is Not For Sale (2016): mentre il precedente nasceva per esternare conflitti interiori, 2020 sarà orientato su temi più vicini alla politica e all’attualità:

Ho scritto un sacco di canzoni molto diverse. Non aspettatevi una You Give Love A Bad Name. Questo è un disco socialmente consapevole. C’è una canzone sul disturbo da stress post traumatico dei veterani. C’è una canzone sulle sparatorie in Ohio e Texas. Sono canzoni su argomenti pesanti.

Infine ha aggiunto con ironia:

Il 2020 sarà l’anno delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti. Diciamo che non potrei fare di peggio.

Nel frattempo sul sito ufficiale della band sono già disponibili gli articoli del merchandising ufficiale del disco, che conterrà 10 tracce:

1. Beautiful Drug

2. Unbroken

3. Limitless

4. Luv Can

5. Brothers in Arms

6. Story of Love

7. Lower the Flag

8. Let It Rain

9. Shine

10. Blood in the Water

Nella sua intervista Jon Bon Jovi ha dichiarato che nel disco troveremo anche un brano sul disturbo da stress post-traumatico dei veterani, e difatti è ciò che accade in Unbroken, un brano scelto come colonna sonora del documentario To Be Of Service che racconta l’iniziativa dell’impiego di cani come animali da compagnia e conforto per i soldati.

I fondi raccolti con le vendite del singolo, dunque, verranno devoluti interamente alla Patriotic Service Dog Foundation.

Una “consapevolezza”, racconta il frontman, che quest’anno si rende necessaria dopo essersi lasciato i problemi personali alle spalle con l’album This House Is Not For Sale. “Ora ho un quadro preciso delle cose“, dice Jon, e per questo si sente libero di spostare la sua attenzione su argomenti che interessano sia lui che l’intero popolo americano.

Quando si tratta di elezioni americane, del resto, non si può non scomodare Donald Trump che in un solo anno ha fatto imbestialire quasi tutto il mondo del rock e del pop, a partire dal Boss Bruce Springsteen fino al rivoluzionario Tom Morello, ma anche Oli Sykes dei Bring Me The Horizon e la popstar Taylor Swift.

Cosa riserverà il nuovo album dei Bon Jovi? La band ha firmato grandi classici del rock – o dell’happy metal come Steve Harris degli Iron Maiden definiva il loro genere – e sicuramente ha tante cose da dire.

Di seguito il testo, la traduzione e l’audio di Limitless dal nuovo album dei Bon Jovi.

Wake up, everybody wake up

Here we go, it’s just another day

Another buzz, another beep

Scrub your face and brush your teeth

Out the door, into the street

I fell out of my sleep

A million different faces

All from different places

Swimming in the sea

Trying to keep your head above water

Trying to keep your head above water On a night like this

One prayer, one wish

Step out off the edge

It’s worth the risk

Life is limitless, limitless

Limitless, limitless Wake up, everybody wake up

Morning comes, you do it all again

You know the song, it’s on repeat

Found your shoes, can’t find your feet

Grab your wallet and your keys

Better not forget to breathe

Sweat until you’re soaking

Don’t let them see you choking

A teardrop in the sea

Trying to keep your head above water

You’re trying to keep your head above water On a night like this

One prayer, one wish

Step out off the edge

It’s worth the risk

Life is limitless, limitless

Limitless, limitless

Life is limitless, limitless

Limitless Left to figure out

What it’s all about

When the sun comes up

And the sun goes down

Is there something more

Than it was before

There’s an open door

What are you waiting for Life is limitless, limitless

Limitless On a night like this

One prayer, one wish

Step out off the edge

It’s worth the risk On a night like this

One touch, one kiss

Step out off the edge

It’s worth the risk

Life is limitless, limitless

Limitless, limitless

Life is limitless, limitless

Limitless, limitless

Limitless, limitless

Limitless, limitless

