Il nuovo album dei Bon Jovi è Forever, sedicesima esperienza discografica dopo 2020 (2020). La band di Jon Bon Jovi è pronta a proporre nuova musica dopo l’intervento alle corde vocali del frontman, con la pubblicazione di un singolo che anticipa la release.

Forever, il nuovo album dei Bon Jovi, sarà fuori il 7 giugno. In un comunicato stampa riportato da NME, la band ha raccontato il disco con queste parole: “Questo disco è un ritorno alla gioia. Dalla scrittura, attraverso il processo di registrazione, questo significa alzare il volume”. Di seguito la tracklist dell’album:

01 ‘Legendary’ 02 ‘We Made It Look Easy’ 03 Living Proof’ 04 ‘Waves’ 05 ‘Seeds’ 06 ‘Kiss The Bride’ 07 ‘The People’s House’ 08 ‘Walls Of Jericho’ 09 ‘I Wrote You A Song’ 10 ‘Living In Paradise’ 11 ‘My First Guitar’ 12 ‘Hollow Man’

Il singolo Legendary, primo estratto da Forever, è una dedica appassionata di Jon Bon Jovi alla moglie. Intervistato da Ultimate Classic Rock, ha detto: “La ragazza dagli occhi castani, che ovviamente è un cenno a Van Morrison, ma non in questo caso. È mia moglie”.

Il brano è una bomba piena di good vibes, un pezzo radiofonico in uptempo con chitarre protagoniste e batteria decisa. Sempre a proposito della moglie, il frontman ha detto: “Lei è stata presente in ogni fase del processo”, dove il “processo” era la scrittura del testo del brano. Infine: “Ecco chi e cosa sono a 62 anni”, ha detto Jon Bon Jovi per spiegare ai fan che dopo 40 anni di carriera lui è sempre quel rocker romantico, amante della poesia ma anche delle chitarre distorte, innamorato e felice.

[Intro]

(Oh, oh, oh, oh)

[Verse 1]

Who are you and who am I

To think that we could ever fly?

It don’t pay to even try

Work, get paid, and just get by

Sons of sons, bricks on bricks

What’s broken you don’t try to fix

‘Round here, there ain’t no whys and ifs

You don’t pick up what you can’t lift

[Pre-Chorus]

I raise my hands up to the sky

Don’t need more to tell me I’m alive

[Chorus]

Got what I want ‘cause I got what I need

Got a fistful of friends that’ll stand up for me

Right where I am is where I wanna be

Friday night comes around like a song

“Sweet Caroline,” and we all sing along

Got my brown-eyed girl, and she believes in me

Legendary

[Verse 2]

I know this town like the back of my hand

Every crack in the sidewalk tells me who I am

“Live and you love” is the law of the land

These are our dreams, that’s where we stand

[Pre-Chorus]

Raise my hands up to the sky

Don’t need more to tell me I’m alive

[Chorus]

Got what I want ‘cause I got what I need

Got a fistful of friends that’ll stand up for me

Right where I am is where I wanna be

Friday night comes around like a song

“Sweet Caroline,” and we all sing along

Got my brown-eyed girl, and she believes in me

Legendary

[Post-Chorus]

(Oh, oh, oh, oh)

[Bridge]

Who are you and who am I

To think that we could ever fly?

[Chorus]

Got what I want ‘cause I got what I need

Got a fistful of friends that’ll stand up for me

Right where I am is where I wanna be

Friday night comes around like a song

“Sweet Caroline,” and we all sing along

Got my brown-eyed girl, and she believes in me

Legendary

[Post-Chorus]

(Oh, oh, oh, oh)

Legendary

(Oh, oh, oh, oh)