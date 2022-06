Si è spento Alec John Such, era il primo bassista dei Bon Jovi e membro fondatore del gruppo con Jon Bon Jovi. Raggiunge la rete la notizia della recente scomparsa di Alec John Such, attraverso le toccanti parole dei Bon Jovi sui social.

“Ci mancherai”, si legge sulle pagine del gruppo, che spiega di avere “il cuore spezzato”. Alec John Such è morto e per la band non era solo un musicista: era un amico fraterno con il quale ogni componente del gruppo ha condiviso momenti di vita indimenticabili.

Nato nel 1951, Alec si spento a quasi 71 anni. Li avrebbe compiuti il prossimo mese di novembre. Il musicista non faceva più parte del gruppo quando ha esalato l’ultimo respiro: aveva infatti fatto parte dei Bon Jovi per 11 anni, dal 1983 al 1994. Nonostante non fosse più un membro attivo del team musicale, non sono mancate parole affettuose dei Bon Jovi per il compianto Alec, uno dei musicisti da cui tutto ha avuto inizio, da cui ha avuto inizio la carriera della band e il suo successo mondiale.

“Era un amico d’infanzia di Tico (Torres) e ha portato Richie (Sambora) a vederci”, ricordano i Bon Jovi. “Alec è sempre stato pieno di vita”, sottolineano.

Come è morto Alec John Such

Come è morto Alec John Such? Nessun dettaglio al momento è giunto in rete a proposito delle cause della scomparsa del musicista la cui dipartita si apprendere esclusivamente dalle parole del frontman della band e suo grande amico. Probabilmente, seguiranno aggiornamenti nei prossimi giorni, che chiariranno le cause della scomparsa del musicista.