Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi si sono fidanzati. L’annuncio arriva dai diretti interessati con uno scatto inequivocabile postato sui social. L’attrice di Stranger Things e il figlio di Jon Bon Jovi si amano, e c’è già chi parla di nozze.

La nostra affezionata Undici – Undi, per i suoi amici – ha accompagnato lo scatto con una citazione della canzone Lover di Taylor Swift: “I’ve loved you three summers now, honey, I want ‘em all”. Al post di Millie, Jake risponde con un conciso ma profondo “forever”, e un “per sempre” raramente è scontato.

Tra i follower sono scattati i pronostici: alcuni si chiedono se i due siano prossimi al matrimonio, altri cercano di decifrare in modo diverso quell’immagine già virale. Da parte dei diretti interessati non arrivano altri dettaglil, ma la curiosità è ormai fuori controllo. In tanti, ad esempio, seppur appassionati della serie TV Stranger Things che ha consacrato la Brown al successo mondiale, ignoravano la sua relazione con il figlio di Jon Bon Jovi.

I due si sono conosciuti nell’estate 2021 e tra loro era scoppiata una profonda amicizia. Nel tempo, tra paparazzi e indiscrezioni sui social, sono arrivate le prime voci su una loro relazione che però Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi hanno tentato di respingere: “Siamo amici e nulla più”.

La coppia è poi apparsa per la prima volta in pubblico in occasione degli EE British Academy Film Awards 2022 sul red carpet dell’Albert Hall, dando una tacita conferma ai rumor che circolavano sul loro conto. I più concordano sulla parola fidanzamento – “engaged” – mentre altri chiedono a gran voce la data del matrimonio. Una tappa, quest’ultima, che non è da escludere.

