Prenotabili i Samsung Galaxy S20 con Vodafone, TIM e Tre, i form attivi

I Samsung Galaxy S20 con Vodafone, TIM e Tre saranno presto disponibili. Ne è di certo una riprova il fatto che sui siti dei rispettivi vettori mobili sono già presenti le pagine prodotto degli esemplari delle nuove ammiraglie, per clientela privata e anche business. Esaminiamo dunque le proposte ora già rese note.

Almeno al momento di questa pubblicazione. il solo Samsung Galaxy S20 Vodafone visibile proprio sul sito dell’operatore è nel modello Ultra 5G, pensato per la clientela business. Chiunque è interessato alla vendita che partirà il prossimo 6 marzo, già fin d’ora potrà compilare il form di interesse specifico con nome, cognome e pure numero di telefono.

Chi vuole puntare al Samsung Galaxy S20 TIM (anche da privato) ha ora una più ampia scelta. La sezione dedicata del sito del vettore, permette già l’acquisto del Galaxy S20 Plus e del Galaxy S20 Ultra. Non si fa invece alcuna menzione della varante S20 semplice ma è difficile che questa non sia prevista, pure in un secondo momento. Già fin da ora si può procedere dunque alla transazione ai prezzi di listino dei due modelli ossia 1129 euro per l’esemplare Plus e 1379 euro per quello Ultra 5G.

Per finire, la proposta del Samsung Galaxy S20 con Tre Italia. Per quanto con quest’ultimo vettore non sia possibile procedere direttamente all’acquisto, è consentito scaricare un modulo di prenotazione nel quale andrà indicato l’esemplare esatto di Galaxy S20 desiderato. Anche in quest’ultimo caso, i modelli disponibili risultano solo quelli Plus e Ultra 5G. in mancanza della transazione vera e propria, la compilazione del form da diritto comunque alla partecipazione alla promozione del produttore che, fino al prossimo 6 marzo, regalerà gli auricolari Galaxy Buds+ ai suoi clienti. All’appello per le pagine di prenotazione delle nuove ammiraglie manca solo Wind ma (nei prossimi giorni) non mancherà di certo pure la sua proposta.